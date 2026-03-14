東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、3月22日10時より『仮面ライダーガッチャード University ファイナルステージ 打ち上げ楽屋トーク』について、TTFC会員に向けた見放題配信を実施する。

「仮面ライダー」テレビシリーズ史上初、1年間を通して放送された『仮面ライダーガッチャード』の「シーズン2」となる『仮面ライダーガッチャード University』。そのラストを飾るのは、もちろん史上初となる2度目のファイナルイベント、『仮面ライダーガッチャード University ファイナルステージ』だ。

そして今回、その大千穐楽を終えたばかりの興奮冷めやらぬ、本島純政・松本麗世・藤林泰也・安倍 乙・富園力也・加部亜門のキャストたち6名が、楽屋からお届けするスペシャルアフタートークの配信が決定した。全50話に及ぶ過酷な撮影期間と、ついに迎えた大団円、完全な打ち上げモードでキャストたちが思い出を語り尽くす……という仮想の設定を基にして企画されたスペシャルコンテンツだ。

『小説 仮面ライダーガッチャード University』(講談社 3月16日発売)

本企画は、『仮面ライダーガッチャード』テレビシリーズやVシネクスト『仮面ライダーガッチャード GRADUATIONS』の後の物語を描いた「仮想シーズン2」から名エピソードを小説化したとする『小説 仮面ライダーガッチャード University』(講談社 3月16日発売)にちなみ、もし、本当に「シーズン2」があったとしたら、当然ファイナルステージもあるはず、という仮想を基にしてレギュラーキャスト6人が大集結。

もちろん「シーズン2」の撮影も2回目のファイナルステージも経験していないが、存在しないはずの"思い出"を、身に覚えのない2027年までの過去(!?)の年表や撮影した覚えのないシリーズ放送リストを見ながら、台本なし・打ち合わせなし・完全アドリブで進行する。

ハリウッドスターとの共演、東映次期社長の噂、脚本家デビューなどなど、爆笑必至、究極のムチャぶり合戦からどんなケミストリーが生まれるのだろうか。

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