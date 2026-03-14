バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」(14,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。

「T2ガイアメモリCSM化計画」の最終弾として、T2ガイアメモリのうちUからZまでの6本を、「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」として商品化。各ガイアメモリはver.2規格として、別売りのver.2規格のドライバーとの相互通信機能を搭載している。

本商品には、「ユニコーンメモリ(T2)」「バイオレンスメモリ(T2)」「ウェザーメモリ(T2)」「エクストリームメモリ(T2)」「イエスタデイメモリ(T2)」「ゾーンメモリ(T2)」を収録し、6本のメモリすべてに固有の変身音を搭載。過去最多である5本のメモリ(ユニコーン、バイオレンス、ウェザー、イエスタデイ、ゾーン)に新規変身音が収録されている。

別売りの「CSMダブルドライバーver.2」や「CSMロストドライバーver.2」[0R1.1]、「CSMアクセルドライバーver.2」との相互通信機能を搭載しており、セットしたドライバー/スロットに応じた変身音が発動する。

映画『仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ』にて印象的な必殺技演出があったユニコーン、ゾーンメモリには、劇中必殺技音を搭載。メモリをセリフモードにすることで、大道克己(演：松岡充)の掛け声が付加される。

また6本のメモリすべてにドーパント変身音を収録。単体でドーパントへの変身遊びができる。さらに、映像作品内でドーパントへの変身に使用されたバイオレンスメモリには劇中変身音が収録される。







(C)石森プロ・東映