東映ビデオは、2016年に制作された『仮面ライダーアマゾンズ』の10周年を記念して、10th Anniversary Festival「感謝ノ晩餐会」を6月6日に東京・有楽町の有楽町I'MASHOWにて開催する。シーズン1とシーズン2、劇場版に出演した豪華キャストが集結、キャストによるトークパートと主題歌を担当した小林太郎によるライブパートが織りなすイベントだ。

また、「仮面ライダーアマゾンズ SEASON1＆2Blu-rayBOX」「仮面ライダーアマゾンズTHE MOVIEトリロジーBlu-ray BOX」を5月13日に発売する。

10th AnniversaryFestival「感謝ノ晩餐会」開催決定!

開催概要

『仮面ライダーアマゾンズ』10周年を記念したイベント、10th Anniversary Festival「感謝ノ晩餐会」は、6月6日に有楽町I'MASHOW(東京都千代⽥区有楽町2丁⽬5番1号有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館7F)にて開催。

昼公演「”覚醒”ノ晩餐」は開場が13時、開演14時予定、夜公演「”輪廻”ノ晩餐」は、開場が18時、開演が19時予定。内容はキャストによるトークパートと、主題歌を担当した小林太郎によるライブパートの二部構成、昼夜で公演内容が一部異なる。

VIPチケットには、終演後の出演者アフタートーク参加、小林太郎と仮面ライダーオメガ・仮面ライダーアルファによるハイタッチ、さらにピクチャーチケット(昼夜別デザイン)と特製ラバーバンド(昼夜別デザイン)付きと、特典盛りだくさんの内容だ。

出演者(予定)

トークパート昼夜共通:藤⽥ 富、⾕⼝賢志、俊藤光利、高木勝也、宮原華⾳

昼公演ゲスト:武田玲奈、沢井美優 、⼩林靖⼦

夜公演ゲスト:前嶋 曜、姜 暢雄、大西統眞、⽯⽥秀範

ライブパート(昼夜共通):小林太郎

ライブパート・サポートミュージシャン:杉田昌也(Gt)、吉留昂佑(Ba)、大浜光信(Dr)

チケット料金】

通常チケット:8,000円(税込/ドリンク代別)

VIPチケット:15,000円(税込/ドリンク代別)

VIPチケットの特典内容は、最優先抽選、終演後に出演者アフタートーク参加、小林太郎と仮面ライダーオメガ・仮面ライダーアルファによるハイタッチ、ピクチャーチケット(昼夜公演別デザイン)、特製ラバーバンド(昼夜公演別デザイン)。

全席指定で3歳以上有料。3歳未満膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料。ライブパートはかなり大きい音で展開されるため、お子様には防音イヤーマフの使用を推奨する。

チケット販売

オフィシャル先行受付(イープラス／スマチケのみ)の受付期間は4⽉13⽇12時〜5⽉17⽇23時59分。対象券種はVIP、通常(各公演1人1申込1枚)。

一般販売(イープラス／スマチケのみ)の受付期間は5月24日12時～。

東映ビデオオンラインショップ先行受付は、イープラス(スマチケのみ)にて3⽉13⽇12時〜4⽉5⽇23時59分に受付。対象券種はVIPのみ(各公演一人1申し込み1枚)。

『仮面ライダーアマゾンズ』Blu-rayも発売決定

「仮面ライダーアマゾンズ SEASON1＆2Blu-rayBOX」「仮面ライダーアマゾンズTHE MOVIEトリロジーBlu-ray BOX」が5月13日に発売する。

「仮面ライダーアマゾンズ SEASON1＆2Blu-rayBOX」(22,000円)

仮面ライダー生誕45周年の2016年、「スーパーヒーローイヤー」の一環として制作された同作は、かつて強烈なインパクトを放った野心作『仮面ライダーアマゾン』（74年）を原点に、そのワイルドなビジュアルとアクションを受け継ぎつつ完全新生。平成仮面ライダーシリーズを築いたレジェンドスタッフと最強アクションチームが集結し、仮面ライダーの新たな歴史を切り開く。

「仮面ライダーアマゾンズ SEASON1＆2Blu-rayBOX」(22,000円)は、2016年に制作された仮面ライダーアマゾンズの10周年を記念して、2016年4月1日より全13話が配信された＜SEASON1＞と、2017年4月7日より全13話が配信された＜SEASON2＞を収録した、スペシャルなBlu-ray BOXだ。

限定生産品の初回特典として、ブックレット(16P)を封入(2017年発売のBlu-rayCOLLECTION/2018年発売のSEASON2 Blu-rayCOLLECTIONに封入されていたものと同一のもの)。

「仮面ライダーアマゾンズTHE MOVIEトリロジーBlu-ray BOX」(8,800円)

「仮面ライダーアマゾンズTHE MOVIEトリロジーBlu-ray BOX」に2018年発売時のスリーブとスペシャルブックレット（48P）は付属しない。

(C)石森プロ・東映

(C)2016「仮面ライダーアマゾンズ」製作委員会 (C)2017「仮面ライダーアマゾンズ」製作委員会 (C)石森プロ・東映

(C)「仮面ライダーアマゾンズ」製作委員会 (C)2018劇場版「仮面ライダーアマゾンズ」製作委員会 (C)石森プロ・東映