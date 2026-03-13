仮面ライダーアギト25周年を記念した展示会「真アギト展」より、同展の“顔”となる「真メインビジュアル」が3月13日に解禁された。「真アギト展」は、4月24日より東京・池袋のサンシャインシティを皮切りに福岡・大阪・名古屋を巡回する。

真メインビジュアル、テーマは「原点回帰のその先」

真メインビジュアルでは、新たなキャッチコピー「目覚めろ、真の魂。」とともに、25年前に発表された『仮面ライダーアギト』の番組ポスターのデザインをオマージュしたポーズで、仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルスを新規撮影。

スーツアクターは、縄田雄哉さん(仮面ライダーアギト)、丸山大気さん(仮面ライダーG3)、齊藤謙也さん(仮面ライダーギルス)。また背景には、3本の"手"と3人の"影"があしらわれ、25年前とは異なるミステリアスな雰囲気を醸し出している。この"手"と"影"の意味は「真アギト展」で明らかになるかもしれないとのこと。

仮面ライダーSTORE東京「仮面ライダーアギト25周年フェア」開催!

「真アギト展」開催に先駆け、3月19日より仮面ライダーSTORE東京(東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート 内)にて「仮面ライダーアギト25周年フェア」を実施。今回のためにデザインされた「25周年記念ビジュアル」を中心としたグッズを発売する。

合わせて25周年記念ロゴを使用した「オリジナルステッカー(全3種)」のプレゼントキャンペーンを開催。仮面ライダーストアで購入3,000円毎にランダムで1枚プレゼントする。

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」は、4月24日～5月12日の計19日間、池袋・サンシャインシティ展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3ワールドインポートマートビル4F)で開催。現在前売り券をチケットぴあにて発売中。福岡・大阪・名古屋での各会場詳細は順次発表。