『仮面ライダーアギト』放送25周年を記念して開催される「真アギト展」にて、クラウドファウンディング企画「Gトレーラー復活プロジェクト」が発表された。3月13日18時より、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE (キャンプファイヤー)」にてスタートする。

クラウドファウンディング企画「Gトレーラー復活プロジェクト」

本プロジェクトは、『仮面ライダーアギト』本編に登場する「Gトレーラー」の内部セットを「真アギト展」会場内で完全再現するもの。『仮面ライダーアギト』本編でも重要な局面で度々登場し、仮面ライダーG3に＜変身＞する場所であるトレーラー内部セットが25年の時を経てよみがえる。

本企画に向けて「仮面ライダーG3」を演じた 要 潤 さんからのコメントも到着した。

返礼品ラインナップ

本プロジェクトの返礼品は、クラファン限定グッズの数々をはじめ、「真アギト展」非売品ポスターや『仮面ライダーアギト』の監督を務めた鈴村展弘さんによるナイトツアー参加権など、様々な商品をラインナップしている。「キャスト参加イベント」も後日解禁予定。

目標金額は25,000,000円(『仮面ライダーアギト』放送25周年記念にちなむ)、プロジェクト実行方式はAll in形式(目標金額を達成しない場合でもプロジェクトは実施する)。募集期間は2026年3月13日18時～4月17日23時59分。実行者は東映。

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」展覧会 概要

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホール A(東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F)

会期：2026年4月24日(金)～5月12日(火) 計19日間

営業時間：10:00～20:00(最終入場19:00)

前売り券はチケットぴあで販売中。一部日程では日時指定制、当日券あり。

(C)石森プロ・東映