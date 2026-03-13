彼氏から「この子とは遊んじゃいけないよ」と言われた人に連絡　そして一緒に遊んでいると…最終的にタイマンが勃発　『愛のハイエナ season5』

ギャルモデルの今井アンジェリカが、高校時代の恋愛エピソードを語った。元カレから「この子とは遊んじゃいけないよ」と言われた相手に自ら連絡を取り、一緒に遊んでいたところ思わぬ修羅場に発展。最終的にはタイマンが始まった当時の出来事を振り返った。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

元カレとの修羅場エピソード

10日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#10のスタジオゲストには、ギャルモデルの今井アンジェリカが登場。「一番喧嘩が強い男の子と付き合ってた」と、ギャルらしい高校時代の恋愛を回顧した。

スタジオで当時の彼氏とバイクに乗ったお揃いの「コルク半(ヘルメット)」姿の2ショット写真が公開されると、まさに“ヤンチャ”なカップル写真にMC陣は「すごいな、これ」と爆笑した。

また、今井は、その元カレとの修羅場エピソードも暴露。「(元カレに)『この子とは遊んじゃいけないよ』って言われて、なんでだろうって思って自分で確かめようと、その子に『遊ぼう』って連絡した」という。

そして、「その子を誘って一緒に遊んでたら、その場にいた女の子とアンジェが言い合いになって、喧嘩した」そうで、「そしたらその女の子が彼氏に電話して、秘密で呼んでたんですよ」「アンジェに怒る前に男に怒るから、男が連れていかれて、外でタイマンが始まったんですよ」と回想。

続けて、「ヤバい! タイマン始まった! どうなっちゃうの? って思ったら、(彼氏が)勝ったから、“ひとなき”を得た」と振り返ると、すかさず森田哲矢(さらば青春の光)が「事なき? 事なきのこと? “事なきを得た”やな」と鋭くツッコミ。まさかのオチに一同爆笑の結末となった。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

