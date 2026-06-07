Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 地元・長野の魅力を“聖地巡礼”したファンにアピール「善光寺とかおいしいご飯屋さんもいっぱいありますから！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月18日（月）の放送では、翌日5月19日に33歳の誕生日を控えた藤澤に向けて寄せられた、生徒（リスナー）からの祝福メッセージや聖地巡礼の報告を紹介。さらに、藤澤がリスナーへ直接生電話を掛ける一幕がありました（※放送当時の内容です）。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生、お誕生日おめでとうございます！ もう33歳ですね！ 私はいつ藤澤先生を見ても美しく、可愛く、格好良く見えるので年齢がよく分からなくなることがあります（笑）。

話は変わりますが、私はゴールデンウイーク初日から1泊2日で藤澤先生の地元・長野へ行き、聖地巡礼をしました！ 藤澤先生が以前「めざましテレビ」で紹介していたウォンバットのウォレスくんにも会いに行ったのですが、お昼寝していたため会えませんでした。

ちなみに、私なりの「スネの乾燥対策」ですが、洗う時はゴシゴシ洗わずに、お風呂から上がってからは特にワセリンが配合されているボディミルクなどをつけるといいですよ！

（福島県 14歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：あ〜なるほどね！ ありがとう！ ちょっとお電話を掛けたいと思います！ お願いします!!

（電話の発信音 Prrrrr）

藤澤：せっかくですから直接お話したいな〜なんて藤澤先生は思っていますけれどもね！ どうでしょうかね……？

（留守番電話：この通話は留守番電話に転送されました。発信先は現在電話に出ることができません。発信音の後でメッセージを録音してください）

藤澤：そんなこと言っちゃって、実はまだつながるんじゃないの!?

（留守番電話： ピー！）

藤澤：あっ！ こんばんは〜！ Mrs. GREEN APPLEキーボードの藤澤涼架です！ ミセスLOCKS!にお誕生日メッセージをありがとうございました！ 長野にも来てくれたんですよね！ ありがとう！ またぜひいろいろないいところを紹介しますから！「善光寺」とかおいしいご飯屋さんもいっぱいありますから、またぜひ長野へ遊びに行ってみてね！

あと、乾燥対策も教えてくれてありがとう！ 最近ボディミルクを使っています（笑）。最近と言うと恥ずかしいんだけれども、ゴシゴシ洗わずにこれからも体を大事に頑張っていきます！ 藤澤先生、33歳になります!! ありがとう！

藤澤：（笑）。留守番電話の回になっていますけれどね！ でも嬉しいな！ 楽しくなってきちゃった（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info