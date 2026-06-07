川上哲治の「ボールが止まって見えた」伝説は本当？長野久義が語る打席のリアル「縫い目で球種が分かることはある」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 5月31日（日）の放送では、野球にまつわるリスナーからの質問に長野が答えました。

【長野「プロ野球の気になる質問」答えます】

佐藤：リスナーの皆さんからいただいた、プロ野球にまつわる質問メッセージを紹介し、長野さんに答えていただきたいと思います。

＜リスナーからのメッセージ＞

「“打撃の神様”川上哲治さんの『（打撃練習中に）ボールが止まって見えた』という話や、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）の『ボールの縫い目が見える』という話に疑問に思っていました。私は高校まで硬式野球をやっていましたが、そのような経験が一度もないからです。プロ野球で活躍する選手からすると、ボールの縫い目などが当たり前に見えるものなのでしょうか。もしくは、このお2人が特殊な例なのでしょうか？」

佐藤：ということですが、長野さんいかがでしょうか？

長野：はい。ボールが止まって見えたことはないですけど、縫い目が見えて球種が分かることはありますね。

佐藤：えっ!? だって、150km/hとか160km/hを投げる選手もいるじゃないですか。

長野：そうですね。でも多分、毎日見ていたら慣れてくるんですかね。

佐藤：「これは真っすぐだな」とか「スライダーだな」とかが明確に分かるんですか？

長野：だいたい分かりますね。でも、一瞬で判断しなきゃいけないので、縫い目が見えても自分が待っていたボールじゃなかったら振らないとか。そういう判断も……やっぱり一瞬の出来事なんで、難しいスポーツだなと思います。

佐藤：どのあたりで見えるのですか？ ピッチャーからリリースされて、あっという間にボールが来るわけじゃないですか。

長野：そうですね……どの辺で見えるんですかね。

佐藤：ちょっと赤いんですか？

長野：赤い縫い目がちょっと見えますね。特にフォークは回転数が少ないので、見やすいといえば見やすいですけど。

佐藤：それって、やっぱり調子によって変わるんですか？

長野：そうですね。絶好調のときは、まさに川上さんがおっしゃっていたようにボールが止まって見えた……ことはないんですけど、「何がきても打てる」みたいな感覚ではありました。

佐藤：へぇ！

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/