2019年にロケバス運転手との結婚が話題に　新川優愛、夫の見た目は本人いわく…

2019年にロケバス運転手の男性との結婚が話題となった新川優愛が、現在の家庭生活を語った。子育ては「旦那さんがメイン」という頼れる存在だといい、夫の見た目については本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」だと明かした。

夫の見た目は本人いわく…

8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#6のスタジオゲストには、2019年に一般男性(ロケバス運転手)と結婚して話題となった新川優愛が登場。自身がどんなママか問われた新川は、「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と語った。

また、夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」だといい、夫の見た目については、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす場面も。

さらに、家族の恒例行事についての話題では、「(子どもが)サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、嬉しそうに食べてました」というほっこりエピソードも披露するなど、温かい家庭の様子をのぞかせた。