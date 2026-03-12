2019年にロケバス運転手との結婚が話題に　新川優愛、夫の見た目は本人いわく…

2019年にロケバス運転手の男性との結婚が話題となった新川優愛が、現在の家庭生活を語った。子育ては「旦那さんがメイン」という頼れる存在だといい、夫の見た目については本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」だと明かした。

8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#6のスタジオゲストには、2019年に一般男性(ロケバス運転手)と結婚して話題となった新川優愛が登場。自身がどんなママか問われた新川は、「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と語った。

また、夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」だといい、夫の見た目については、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす場面も。

さらに、家族の恒例行事についての話題では、「(子どもが)サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、嬉しそうに食べてました」というほっこりエピソードも披露するなど、温かい家庭の様子をのぞかせた。

『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

