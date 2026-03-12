2019年にロケバス運転手と結婚した新川優愛　連絡先を聞き出した巧妙なテクニックとは　共通のスタッフに…

2019年にロケバス運転手の男性と結婚して話題となった新川優愛が、夫との馴れ初めを明かした。共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって……」と連絡先を聞き出したという、当時の“巧妙なテクニック”を語り、スタジオを盛り上げた。

巧妙なテクニックで連絡先をゲット

8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#6のスタジオには新川優愛が登場。2019年に一般男性(ロケバス運転手)と結婚して話題となったが、その夫との馴れ初めを赤裸々に語った。

共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって……連絡先教えてもらえますか?」と巧妙なテクニックで連絡先を聞き出したと明かすと、MC陣は大盛り上がり。また、夫の人柄について、新川が「優しさもあるし、ユーモアもある方」と絶賛し、MCの滝沢眞規子と近藤千尋が「(旦那さんは)ラッキー案件だね」と声をそろえると、新川は「私がラッキーです、本当に。あんな方と結婚できて」と話していた。