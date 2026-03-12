2019年にロケバス運転手の男性と結婚して話題となった新川優愛が、夫との馴れ初めを明かした。共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって……」と連絡先を聞き出したという、当時の“巧妙なテクニック”を語り、スタジオを盛り上げた。

  • 『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

巧妙なテクニックで連絡先をゲット

8日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#6のスタジオには新川優愛が登場。2019年に一般男性(ロケバス運転手)と結婚して話題となったが、その夫との馴れ初めを赤裸々に語った。

共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって……連絡先教えてもらえますか?」と巧妙なテクニックで連絡先を聞き出したと明かすと、MC陣は大盛り上がり。また、夫の人柄について、新川が「優しさもあるし、ユーモアもある方」と絶賛し、MCの滝沢眞規子と近藤千尋が「(旦那さんは)ラッキー案件だね」と声をそろえると、新川は「私がラッキーです、本当に。あんな方と結婚できて」と話していた。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

「お前が一番ブスでデブだったよ」小学2年生の運動会で母親から暴言…衝撃的な体験にスタジオ絶句　『秘密のママ園2』
2019年にロケバス運転手と結婚した新川優愛　連絡先を聞き出した巧妙なテクニックとは　共通のスタッフに…
「中身がない」「どこの現場に行っても…」葛藤を吐露する高橋成美、千鳥・大悟のアドバイスに涙
こっちのけんとの“そっくりさん”を名乗っていいか　ジャッジの結果は…
ちゃんみなの“そっくりさん”を名乗っていいか　ジャッジの結果は…
整形を繰り返すことになったインフルエンサーの壮絶な過去に絶句…『秘密のママ園2』#6　スタジオゲストには新川優愛が登場
「フィリピンレストランは在庫をすごく抱えるよ」　はるな愛、母のフィリピン料理店開業を目指すゆきぽよに提示した“現実的なプラン”
「めっちゃ好きになりそう」　ゆうちゃみ、理想の結婚相手を語る
藤本美貴、庄司智春との交際当時のエピソード　飲み会でキャバクラに行く際も「何もないから大丈夫」
プロポーズ3日後に婚約は白紙に　掃除中に見つけた“夜のお店の名刺”
直球質問を投げかける激しい動揺ぶり、気まずい雰囲気のまま2人きりに…『ラブパワーキングダム2』第4話
「きて…」　泥を流すために向かったシャワー室、ガラス越しで2人のシルエットが重なり…『ラブパワーキングダム2』第4話
関連画像をもっと見る