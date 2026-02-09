夫が家に帰るなり「近くのケンタッキーが改装工事をしていた、そういえばロッテリアがどこかに買収されてなくなるらしい」と言い出した。

夫はたまに一見繋がっているようで、どこにも到達していない話をするのだが、ロッテリアが落とされたのを見て、ケンタッキーが「もはやこれまで」と自害をはじめたのかもしれない。

その後、ケンタッキーはただの修繕工事であることが判明した。

しかし、ロッテリアがどこかに買収されて消えるのは事実らしい、当然のように我が村にはロッテリアが存在しないので気に留めてなかったが、Xのタイムラインで「ゼッテリア」の文字を見かけるようになった。

またX民特有の名前遊びがはじまった、そういう悪ふざけは「ANAとJALが合併したらANAL」で完結している、と思ったが、どうやらこれは本気のようである。

ロッテリアは「ゼンショー」に買収され、店名が「ゼッテリア」になったそうだ。

「ゼンショー」とは何者かというと、全国チェーンと思われている店が存在しない地域の人間でも知っている範囲だと「すき家」「はま寿司」「CCOCO’S」など多数の飲食店を手掛ける会社だ。

しかし、買収したからといって店名を変える必要があるのか、長年親しまれてきた名前を変更するのはリスクを伴う。

だが「ロッテリア」自体が「ロッテ」という社名と「カフェテリア」を合わせた名前だったのだ、ロッテ部分がゼンショーに変わったのにロッテリアを名乗り続けるのは逆に不自然ともいえる。

便宜上旧名を名乗っているだけなのに、ロッテに「まだ俺に気があるんだ」と、気持ちの悪い元配偶者のような感情を抱かれないためではないだろうが、所有会社の名前を冠す伝統なら「ゼッテリア」は妥当のようだ。

そう思っていたが、ゼンショー曰くゼッテリアは「絶品ハンバーガーが楽しめるカフェテリア」の意だそうだ。 急に何の照れ隠しをはじめたのだろうと思ったが、確かにゼンショー由来なら「ゼンテリア」になるべきであり「ッ」はどこにも存在しない、これは我々の早とちりだったのかもしれない。

だが店名にまで採用されたゼンショーの絶品バーガーはロッテリア時代の絶品バーガーとは別物のようで、今のところロッテリアファンにゼッテリアの商品は不評らしい。

しかしロッテリア時代の絶品バーガーは、ゼッテリア内では「普通のバーガー」として売られているらしいので旧ロッテリアファン、もしくは貴族の平民堕ちが性癖な人もゼッテリアに行く価値はある。

買収したからにはゼンショーのやり方で刷新していくつもりのようだが、ロッテリア時代に培った知名度も生かすべく、ロッテリア色を完全に消さない方針が見て取れる。

ロッテリアがゼンショーに買収されてゼッテリアというX民が考えそうな改名も、わかりやすく、全く違う名前にしてしまうよりも浸透が早そうだ。

既存の知名度ガン無視で改名した「X」のここ最近

つまり、何が言いたいかというと、Twitterを買収して「X」にした、イーロン・マスクは今思い返しても狂っているという話だ。

すでに世界中に浸透していた「Twitter」の名前をそのまま生かそうという気持ちが１ミリもないのがさすが世界一の金持ちという感じだし、ユーザーの青い鳥に対する思い入れにも全く考慮がないのも最高だ。

しかし、今やすっかりTwitterは「X」なことも否めない。

X（旧Twitter）という表記も減ったし、当時「俺はTwitterと言い続ける」と言っていた義勇軍も全滅寸前だ、そして「青い鳥アイコンを守るため絶対に更新しない」と言っていたあの子は今も戦っているのだろうか。

ゼッテリアどころではない改名とイメージ刷新を強行したXですら、時間が経てば馴染むのだから、旧ファンの抵抗など恐れず、変えるならさっさと変えて早く馴染ませた方が良いとも言える。

ちなみに私は、Twitter廃ではあったが保守派ではなく、早くからXに慣れようとしていた派である。 どうせ時が立てばX呼びが普通になるだろうし、そうなった時Twitter呼びをすると老人扱いされるだけだ、ただXには元々高齢者しかいないので気にすることでもなかったのかもしれない。

そして、イーロンのやることには人一倍文句があるが、抵抗する気があまり起きないというのも大きい。

むしろ、平地にいながら金持ちに鉄骨渡りをさせられている借金持ちの気分を味合わせてくれるイーロンのことは嫌いになれない。

もちろん、それが嫌ならXをやめればいいし、実際Xを離れた者も多い。

ゼンショーも今勢いがある会社なのだろう、それがゼッテリアだと言ったらゼッテリアだし、ロッテリア時代に絶品バーガーも今では平民バーガーだ。

ただ、それを受け入れるか否かはユーザー次第だ。

数年後、ゼッテリアのことをロッテリアと言い続ける老いぼれを見かけたとしても、それは「生き残り」と思った方がいいのかもしれない。