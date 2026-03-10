日本ケンタッキー・フライド・チキンは、スナック感覚で楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」シリーズを、3月11日から数量限定で発売する。全国のKFC店舗で展開される新商品で、一部店舗では取り扱いがない場合もある。発売と同時に、佐藤栞里が出演する新CM「サクッとケンタ」篇も公開される。

「サクッとケンタ」シリーズは、日常のさまざまな食シーンで手軽に楽しめるKFCの新しいスタイルとして企画された。間食や軽食、ドリンクと一緒のひとときや、既存メニューにプラスしたいときなど、どんな場面にも取り入れやすい商品群となっている。

商品ラインナップ

「まるかじりケンタ」は290円で販売され、骨なしモモ肉を使用しており、「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ&スパイスで味付けされている。

「カーネルクランチポテトS」(290円)は、揚げたてならではのザクザク食感が特徴。太さや形状、衣のつき方に工夫が凝らされており、手軽に食べられる一方で満足感のある食べごたえを実現している。「カーネルクランチポテトL」は430円、「カーネルクランチポテトBOX」は910円で提供される。

また、「ポテチキセット」(500円)は、まるかじりケンタとカーネルクランチポテトSがセットになっている。「ポテチキ2ピースパック」は980円で、まるかじりケンタ2ピースとカーネルクランチポテトS2個が入ったセットだ。

さらに「ポテチキ4ピースパック」(1,800円)は、まるかじりケンタ4ピースとカーネルクランチポテトBOXが組み合わされている。

いずれの商品も数量限定で、なくなり次第販売終了となり、デリバリーではメニュー内容や価格が一部店頭販売と異なる場合がある。

CM情報

新CM「サクッとケンタ」篇では、佐藤栞里が友人とのドライブシーンで「まるかじりケンタ」と「カーネルクランチポテト」を楽しむ姿を描く。「骨なしあの味、まるかじりケンタ! ザクザク、カーネルクランチポテト!」と商品の特徴を親しみやすく表現。15秒のスポットCMとして全国で放映予定で、地域により放映期間は異なる。