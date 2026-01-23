日本ケンタッキー・フライド・チキンは1月29日から、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを全国のKFC店舗で実施する。

カーネルクリスピーが2週間限定で"半額"に

1998年の発売から今年で28(にわとり)周年を迎える「カーネルクリスピー」を、通常価格の"半額"で提供するキャンペーンを、1月29日～2月11日までの2週間限定で実施する。通常290円のところ、期間中は1ピース140円となる。

カーネルクリスピーは、"天ぷら"をヒントに開発された日本発祥の商品で、サクサクとした衣の食感と、にんにく醤油風味が特徴の和テイストの骨なしチキンとして親しまれてきた。さっぱりとした鶏むね肉に、にんにくと醤油をベースとした味付けを施し、独自に開発した衣で包んで、店舗で一つひとつ丁寧に揚げている。小麦粉とでん粉の配合にこだわることで、軽やかで心地よいサクサク食感を実現した。

「カーネルクリスピー」でつくる親子丼

アレンジレシピとして「親子丼」もおすすめだという。サクサク衣の同商品を卵とだしで仕上げた"ふわとろ和風"の一品。

材料(1人分)は、カーネルクリスピー2ピース、卵2個、玉ねぎ1/4個、めんつゆ(3倍)大さじ1と1/2、水100cc、ごはんどんぶり1杯、三つ葉、刻みのり。

作り方は、まず、オーブントースターでカリッと温めたカーネルクリスピー2ピースを一口大に切る。玉ねぎは芯を取り、薄切りにし、三つ葉は3cm幅に切る。ボウルに卵を割り入れて混ぜ、溶き卵を用意する。

次に、フライパンに水、めんつゆ、玉ねぎを入れて中火で煮立て、玉ねぎが透き通ったらカーネルクリスピーを入れ、さらに1分ほど煮る。

その後、溶き卵の2/3量を回し入れてフタをし、中火のまま1分ほど加熱。続いて残りの卵液を回し入れ、フタをして10秒ほど加熱する(親子煮)。器にごはんを盛り、親子煮をのせ、三つ葉と刻み海苔をちらしたら完成となる。