日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)店舗で、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日から数量限定で発売する。

KFC 「チーズにおぼれるフィレバーガー」

今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場する。チーズラバーの皆さまから好評だった、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚※となる本シリーズ。

今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が仲間入りする。

※重量は昨年販売時と同等。

2つの個性で楽しめる「チーズにおぼれるフィレバーガー」。シリーズ登場初期から販売している「チーズにおぼれるフィレバーガー(チェダー入り)」は、今年から味わいが直感的に伝わる名称、「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)※」として登場する。

KFC自慢のやわらかくジューシーなチキンフィレと相性抜群のチェダーチーズソースを使用し、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる“背徳グルメ”に仕上げた。とろ~りとあふれるチーズの存在感を、思う存分に堪能できる。

さらに今年は、「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ~ミ~モッツァレラ)」が新登場。チーズラバーから支持の高いモッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求。

モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚さはそのままに、バジルの香りが後味にふわっと広がる、軽やかで奥行きのある味わいを楽しみである。

※原材料および内容量等の仕様変更はない

今年も「チーズにおぼれるツイスター」が数量限定で登場する。「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感を、手軽に楽しめる一品に仕上げた。ツイスターならではの食べやすさと、たっぷりチーズの背徳感を同時に楽しめる。

商品概要は以下の通り。 ※価格は税込。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」…540円。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)セット」…950円。 〔チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)よくばりセット」…1,250円。 〔チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ~ミ~モッツァレラ)」…540円。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ~ミ~モッツァレラ)セット」…950円。 〔チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ~ミ~モッツァレラ)、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ~ミ~モッツァレラ)よくばりセット」…1,250円。 〔チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ~ミ~モッツァレラ)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるツイスター」…430円。

「チーズにおぼれるツイスターセット」…840円。 〔チーズにおぼれるツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるツイスターよくばりセット」…1,140円。 〔チーズにおぼれるツイスター、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

発売日は、2月4日。 ※数量限定、なくなり次第販売終了。

販売店舗は、全国のKFC店舗。