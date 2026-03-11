2011年3月11日。高校生、役者の卵だった青年たちが15年の時を経て、福島第一原発事故の最前線で命を守ろうとした人々を演じる。

フジテレビ系ドキュメンタリードラマ『３．１１～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』(13日21:00～)にトリプル主演する白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大。現場で闘った医師や自衛官という実在の人物をモデルにした役に挑んだ3人は、「別世界だった」という知られざる過酷な現実と向き合った――。

「正直、僕でいいのかな」重責に葛藤

白洲が演じるのは、原発から20数キロ離れた福島県の病院で働く脳神経外科の医師・渋谷鷹矢。続々と運ばれてくる“泥だらけ”の患者の治療に追われる中、突如テレビが原発の爆発を報じる。避難地域の拡大とともに病院は孤立していき、次第に籠城のような様相を呈していく。

オファーを受けた時の心境について、白洲は「正直、僕でいいのかなという不安が大きかったです」と打ち明ける。震災当時は東京におり、「人生で感じたことのないぐらいの揺れ」は経験したものの、今回描かれる福島の現実を自分が背負えるのか、迷いがあったからだ。

ただ、脚本を読んだことで、その思いは少しずつ変わっていった。

「今回僕が演じる渋谷という男は、ひたすら悩み続ける人なんです。“これでいいのかな”と迷いながら前に進んでいく。しかも渋谷自身も福島の人ではない。だからこそ、僕も寄り添える部分があるんじゃないかと思えました」

震災題材の作品「役者として携わりたいと思っていた」

戸塚が演じるのは、陸上自衛隊・第1輸送ヘリコプターの副操縦士・山岡義幸。高い放射線量を測定した上空で、恐怖と闘いながら決死の放水に挑んだ。

出身地の岩手で被災し、大きな揺れと激変した生活を経験した戸塚は、15年という時間を経て、俳優として震災を題材にした作品に出演することに、強い思いを抱えていた。

「同じ時を歩んでいく中で、自分が役者として何か携われる作品があればと考えていたので、今回参加できることはすごく感慨深かったです。真摯(しんし)に向き合いながら、自分のできることを精一杯探したいと思いました」

この作品をやることにすごく意義がある

三浦が演じるのは、陸上自衛隊第103特殊武器防護隊・隊長の大倉達也。空港用化学消防車で水素爆発の後が生々しい建屋の目前まで近づき、線量計の音が鳴り響く中で決死の放水作業にあたった。

今回の作品について、三浦は「震災から15年経った今、この作品をやることにすごく意義があると思いました。僕が演じる大倉は実在の人物をモデルにしている役なんですが、脚本を読んで、これだけの思いで現地に向かった人たちがいたんだと改めて感じました」と受け止めたという。

そんな人たちを演じることで、「自分にとってもすごく大きな経験になるだろうし、15年経った今、改めて震災や原発について考え直す機会になると思いました。本当に真摯に向き合いたいと思いました」と気持ちを新たにしたそうだ。