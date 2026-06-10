「もう先輩、宮崎って名乗らんでください」――。9日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』(毎週火曜24:45～)に、とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演。地元・宮崎県への思いを巡り、同郷の先輩である永野と白熱した議論を繰り広げた。

  • (左から)永野、久保田かずのぶ

    (左から)永野、久保田かずのぶ

番組では、久保田が「宮崎がやばいことになっている件」として、宮崎とモンゴルを結ぶ直行便が開通したことに言及。「誰が乗ってどこに行くねん」と首をかしげると、永野も「怖いよね。オフィシャルな拉致ってことですか?」と反応した。

さらに久保田は、宮崎駅近くで見かけた「元祖たこ焼き」の看板についても語り、「そんなわけないじゃないですか」と苦笑い。永野も「15分歩いたら大阪に着くって、そんなわけねえじゃん」と同意した。

一方で、先日宮崎を訪れたという三谷紬アナウンサーから「すごくいいところだなと思いましたけど」と振られると、永野は複雑な表情。その後、宮崎を盛り上げる方法について話が及ぶと、高比良くるまは「番組イベントをやるとか、ロケをするとか」と提案した。

しかし、永野は「俺はできないのよ。なんかバカにされてる気になる」と本音を吐露。東京から来た人が宮崎を分かったように語ることへの違和感を明かし、「愛は俺のほうがある気がする」と主張した上、「宮崎の人間が一緒になって俺たちと並ぶとか、ちょっと俺は嫌なの」と熱弁し、独特の“宮崎愛”を見せた。

そんな永野の主張を受け、三谷アナが久保田に「同じ気持ちですか?」と質問すると、「もう先輩、宮崎って名乗らんでください」と懇願。「今日分かりました。あんたはもう名乗らんでください」と続けると、永野は「なんかスッキリした」と満足げな表情を見せ、久保田は「そのままモンゴル行ってください」と返してスタジオの笑いを誘った。

【編集部MEMO】
久保田かずのぶは、1979年9月29日生まれ、宮崎県出身。2002年に村田秀亮とお笑いコンビ・とろサーモンを結成。2017年に『M-1グランプリ』で優勝を果たした。鋭い切り口のトークや独自の視点に定評があり、バラエティ番組を中心に活躍。近年はYouTubeやラジオなど活動の幅を広げている。

「宮崎の人間が一緒になって俺たちと並ぶとか、ちょっと嫌なの」永野の独特な地元愛にとろサーモン久保田「そのままモンゴル行ってください」
「マジでAぇ! group解散します!」佐野晶哉、クイズ優勝をかけてまさかの宣言
友人が突然の土下座…なにわ男子・高橋恭平、沖縄旅行で予想外の30万円出費「払うしかないじゃないですか」
エルフ荒川が最新の恋愛(?)事情について明かす「勇気出した」「時計の針が進んだんです」
「AIでTVを進化させる」、フジの若手Dが語る『AI実験バラエティ シンギュラ』誕生秘話
「芸人たちの未知の才能を引き出すことに成功した」『AI実験バラエティ シンギュラ』放送文化基金賞で優秀賞
冒頭からトラブル連発で波乱の予感…福田麻貴、信子、植田紫帆、早朝5時から“空港グルメ”弾丸旅
網浜直子、25歳息子への心配止まらず「LINEの既読がつかないと眠れない」 飯島直子から「やめな」
取り調べで「お前みたいなクズが!」 えん罪被害者が振り返る302日の勾留生活「毎日死に方を考えた」
リストラで預金残高4,419円のどん底から宝くじ6億円当せんの男性、生涯獲得賞金10億円を使い切った天才囲碁棋士とサシ呑み
父・柄本明から「やめろバカ」…柄本佑、辛辣メールに未読削除の時期も「すげえなって思います」
「テレビ辞めたら」「ちゃんと研究者やりなよ」と言われたことも…桝太一「両方並行してやることにこだわり」
関連画像をもっと見る