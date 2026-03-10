「やっぱり尊敬する。コウメって言えないよね。“オオウメ”さんって呼んでるから」

そうジョーク交じりに明かしたのは、お笑い芸人の有吉弘行。8日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、ピン芸人・コウメ太夫に対する尊敬の念を語った。

「俺、絶対無理だと思う」「マジで俺1人だと…」

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が開幕し、「快調に連勝スタート。大谷すごいっすね。鈴木誠也も。メジャー組が結構すごいことになって、バンバンホームラン打っちゃって」と感嘆した有吉。一方で、「と言いながらも、子育てでほぼ観てない。この前も6回ぐらいから」とこぼしながら、「でも、それはそれでいいかもね。なんか1回から集中して観るのもなかなか大変だし」と自ら納得させた。

第2子が生まれたばかりの有吉は、「子供2人組なんで、なかなか大変なんですよ。寝かしつけが全部終わると、9時になったり、10時になったり。そこから飯食うんだよ? だから、太るよ。これから」と吐露。育児に疲弊している様子だったが、「そう思うと、コウメ太夫ってシングルファザーでさ。すごくない? 俺、想像つかないよ」とも。離婚後、1人息子を育てたコウメに、「やっぱり尊敬する。コウメって言えないよね。“オオウメ”さんって呼んでるから」とジョーク交じりに話した。

「ワンオペでずっとやってたと思うんだよね。コウメって。結構エグいよね」と感心しきりの有吉。アシスタントのぐりんぴーす・落合隆治は、「めっちゃすごい」「とんでもない」と共感し、両親が離婚している宮下草薙・宮下兼史鷹も、「うちはシングルマザーですけど、祖父母がいたんでたぶん何とかなってた」と回想。有吉は、「俺、絶対無理だと思う。マジで俺1人だと、子供2人全部の現場に来てるからね。どうやんの? 環境悪すぎるだろ」と“ワンオペ育児”を想像しておののいていた。