「30年近く…!?」西野亮廣の睡眠時間と多忙生活に衝撃　高校時代から“無駄な日”を1日も過ごさず「休みようがない」

「休みようがない」お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、驚きの“多忙生活”を明かした――。

西野亮廣

「働きたい人は働いて、休みたい人は休めばいい」

西野は、23日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)にゲスト出演。絵本作家としても活躍し、製作総指揮・原作・脚本を務める『映画 えんとつ町のプペル～約束の時計台～』が公開されるなど、多忙すぎる生活を送っており、マヂカルラブリーは、「休ませたい」と心配。しかし、西野は、「働きたい人は働いて、休みたい人は休めばいい」「熱く生きるのもええやん」と意に介さずだった。

「19歳でこの世界に入って、そこから今までバーッと来てるから。これがレギュラーのスピード」と胸を張る西野。無駄な1日を過ごしたことは、高校生のとき以来、1度もないそうで、村上は、「30年近く……!?」と驚がく。毎日の睡眠時間も2～3時間だといい、「何の学びもない時間があったら、不安になりそうな気がする」「アメリカでも仕事してるんですよ。だから、ミーティングとかその時間(深夜)になる。だから、休みようがない」と話した。

約1時間にわたって説得を続けたマヂカルラブリーだったが、西野は、「年内は休みがない」とキッパリ。一方で、「ちょっと刺さった」とつぶやき、「芸人さんって、“あいつダメだな”みたいな。落語のキャラクターみたいな感じでないとダメだよね。意識高いみたい感じではダメですよね」と吐露。しかし、いざ休みのスケジュールを押さえようとすると、「やめてよ! ゲロ吐くかもしんない。今日何もないと思ったら、朝起きて1時間でゲロ吐く」と抵抗していた。

なお、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。