お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、21日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)にゲスト出演し、舘ひろしとの印象的な出来事を明かした。

千原ジュニア

太田光も明かす、舘ひろしとの秘話「深々と礼するんだよ」

番組では、「この芸能人、カッコいいと思ったエピソードを教えてください」というリスナーからの質問が紹介された。これを受けジュニアは、舘とスタジオのトイレで偶然出くわした際の一幕を振り返った。「手を洗い終わったら、『ジュニアくん、あれすごいね。新旧のあれはすごい対戦だったね』って言いはったんですよ。俺、意味が全然わかんなくて、『ああ、はぁ…』って。(舘さんは)『あれはいい番組だったよ。じゃあ』って行きはった」と当時のやり取りを紹介。

その場では内容を理解できなかったものの、後になって思い当たる節があったとのこと。ジュニアは、7～8年前に放送された自身のMC番組を挙げ、「いち芸人がやった番組をずっと覚えてて、それもばったり会って、瞬間的にですよ。『あれジュニアくんよかった、感動したよ』って」と驚きをにじませた。一方でジュニア自身は、舘が出演した映画『ヤクザと家族 The Family』を1週間前に鑑賞し感動していたにもかかわらず、それを伝えられなかったという。「『舘さん、あの映画よかったですね』って俺、言えばいいのに。それも出えへんから」と振り返り、「ばったりで人を褒めてスッと帰れる人、俺もうすごいなって」と感嘆の言葉を口にした。

さらに、爆笑問題の太田光も、舘と初対面したときの印象的なエピソードを披露。「すごい腰低いの。フジテレビの前室で舘さんがゲストだったんだけど、俺座ってたの」と当時の状況を説明し、「直立不動で、俺の前で『舘ひろしと申します。よろしくお願いします』って。知ってるじゃん、そんなの。それもさ、深々と礼するんだよ」と回顧した。その振る舞いの背景について、「渡(哲也)さんがそうだったの」と語り、「渡さんは、(石原)裕次郎さんが向こうから来て立ち上がって、『石原裕次郎と申します』って。渡さんが感動して、それを渡さんが実践して、舘さんがそれを引き継いで、それを俺にやったっていう」と分析していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。