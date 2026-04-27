お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が、22日深夜放送のTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)にゲスト出演。番組パーソナリティの南海キャンディーズ・山里亮太の転機となった“大スベり”について語った。

山里亮太

「ちょっと泣いちゃった」山里亮太の“大スベり”

小木は、かつて山里と共演した日本テレビ系バラエティ番組『落下女』に言及。“1番覚えてる出来事”として、山里がコントでスベり続けた結果、途中で離脱したうえに涙を見せた出来事を明かした。「全部、最初から間違えちゃったよね。ドンズベりだよね、あれ」と振り返り、「すごかったよね、あの空気感」と語った。これに対して、山里も「震えました、怖くて」と当時の苦い思い出を打ち明けた。

そして小木が、「『山ちゃん、かわいそうだな』ってずっと思ってて。『一生、この人ってこれを背負って生きていくんだな』ってぐらい思ったの。そのぐらいスベってたの」と当時の心境を話すと、山里も「僕、本当に非常階段行ってうずくまって、ちょっと泣いちゃったんですよ」と振り返った。

さらに山里が、「笑いようがなかったんです。全スベリで、なんかどっちにも行けない。スベリ笑いにも行かない。なんか一生懸命やってるけどつまんないっていう」と説明すると、小木は「それが延々と続いてたじゃん。でも、あのおかげだと俺思ってる。山ちゃんの今の活躍って。あれがあるからじゃないの？」と指摘。山里が、「たしかにハート鍛えられましたね」と応じると、小木は「俺、あれで山ちゃんって強くなったと思う」と続けていた。