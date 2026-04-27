「私もまだ会ってないんですけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、休養から復帰したマツコ・デラックスに言及した――。

有吉弘行

マツコには「まだ会ってない」「来週ぐらいに会うかな」

首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコは、13日のTOKYO MX『5時に夢中!』で復帰。有吉は、19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「マツコさんが、ちょっと首の不調でお休みされてまして。『かりそめ天国』なんかも2～3週、休んでらっしゃいましたけど」と話し、「私もまだ会ってないんですけど。まあ、来週ぐらいに会うかなって感じですかね」と久々の再会を楽しみにしている様子だった。

また、「『5時に夢中!』で復帰するっていうんで。ちょうど家にいたんで、観てみようかなと思って」と続けた有吉。しかし、「観ようかなと思ったら、子供が“変えろ! 変えろ!”って言って……」とこぼし、「ちょっと一目も見れなかった。やっぱり厳しい。なかなか難しいです」と苦笑い。テレビは複数あるというが、「一緒にいるとね。隣の部屋に行って観るわけにもいかないので」とぼやきつつ、「まあ、無事に復帰されてよかったと思っております」と結んでいた。