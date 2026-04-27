元日向坂46松田好花、“卒業ドレス選び”でChatGPTを利用　佐々木久美も「ええっ…!?」とビックリ

「それで決めました」元日向坂46でタレントの松田好花が、卒業セレモニーで着用したドレスの“裏話”を明かした――。

松田好花

松田好花の“活用法”に佐々木久美も「へえ～!」と感心

今年2月にグループを卒業したばかりの松田。21日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、ChatGPTの話題になり、「私も課金するほどは使ってなくて……。1番最後に使ったのは、“卒業のドレスどうしよう?”って」と告白。「デザイン画を送っていただいて。“これにこの顔を当てはめて”って」「写真生成してくれるんですよ。それで決めました」とドレス選びの裏話を打ち明けた。

これには、ゲスト出演した元キャプテンの佐々木久美も、「ええっ……!? それ聞いたの!? すごい重要なこと聞いてる(笑)」とビックリ。松田は、卒業セレモニーで、バラの刺繍があしらわれた淡いグリーンのドレスを着用していたが、「自分もちょっと盛れてる写真送って。まあ、こんな感じのビジュアルでステージに立つかなっていう写真と、ラフ画みたいなの送って。そしたら、意外とちゃんと生成してくれた」と話すと、佐々木は、「へえ～! 上手に使ってるね」と感心していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。