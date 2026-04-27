「それで決めました」元日向坂46でタレントの松田好花が、卒業セレモニーで着用したドレスの“裏話”を明かした――。

  • 松田好花

    松田好花

松田好花の“活用法”に佐々木久美も「へえ～!」と感心

今年2月にグループを卒業したばかりの松田。21日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、ChatGPTの話題になり、「私も課金するほどは使ってなくて……。1番最後に使ったのは、“卒業のドレスどうしよう?”って」と告白。「デザイン画を送っていただいて。“これにこの顔を当てはめて”って」「写真生成してくれるんですよ。それで決めました」とドレス選びの裏話を打ち明けた。

これには、ゲスト出演した元キャプテンの佐々木久美も、「ええっ……!? それ聞いたの!? すごい重要なこと聞いてる(笑)」とビックリ。松田は、卒業セレモニーで、バラの刺繍があしらわれた淡いグリーンのドレスを着用していたが、「自分もちょっと盛れてる写真送って。まあ、こんな感じのビジュアルでステージに立つかなっていう写真と、ラフ画みたいなの送って。そしたら、意外とちゃんと生成してくれた」と話すと、佐々木は、「へえ～! 上手に使ってるね」と感心していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX(クロス)』を担当し、2025年12月にはパシフィコ横浜で番組イベントを開催。2026年4月から『オールナイトニッポン0(ZERO)』火曜パーソナリティを務め、「以前、土曜日に月一回『オールナイトニッポン0(ZERO)』を半年間(2023年10月～2024年3月)担当させていただいていたので、その時以来の深夜3時からのラジオになりますが、日向坂46を卒業して、いろんな新しい変化も生まれてくると思うので、私自身も楽しみにしていますし、リスナーの皆様にもそれも含めて楽しんでいただければと思います!」とコメントを寄せていた。

元日向坂46松田好花、“卒業ドレス選び”でChatGPTを利用　佐々木久美も「ええっ…!?」とビックリ
「30年近く…!?」西野亮廣の睡眠時間と多忙生活に衝撃　高校時代から“無駄な日”を1日も過ごさず「休みようがない」
「トイレに行った」「そしたら…」サカナクション山口一郎、爆笑問題・太田光との10年以上前の初対面を回顧
「ずっと観てます」「かわいすぎて…」マヂラブ野田クリスタルが熱中する生配信とは
「こんなに売れてんのに」　相葉雅紀との打ち合わせで楽屋に行くと…“衝撃の光景”を佐久間宣行氏が打ち明ける
「絶対言っちゃいけない」「どっかにバレたら…」　劇団ひとり、大焦りした出来事を告白「普通にカメラ回ってるときに…」
「俺マジでうれしい」「すごいよな」オードリー若林、大物芸人からの自著推薦文に感無量
【ラジオ】Snow Man佐久間大介の「マテムリ」に声優・緒方恵美が初登場
「えらいことになりました!」ナイナイ、“このミス”大賞作の連続ドラマ化に大興奮したワケ
「カッコいい!」「救われた」「めっちゃすごい」松岡昌宏の“粋な気遣い”に尊敬と感激…元日向坂46・松田好花が熱弁「私もそういう人間になりたい」
「トイレで悶絶」「壁伝いに歩いていくような状態」オードリー若林、ラジオ生放送中に体調不良　翌日に救急外来へ
「左足が曲がっちゃいけない方向に…」「もう激痛」脱臼骨折の松本明子、ラジオ復帰で状況語る
関連画像をもっと見る