3月27日より、いよいよ「100%ドラえもん&フレンズ in 東京」がスタートします。すでにグッズにも注目が集まっており、中でも、「桜ドラえもん」のかわいさが半端ないと話題になっているんです。
🌸桜ドラえもん キーチェーン🌸
100%ドラえもん&フレンズ in 東京の
グッズ情報 第一弾✨
桜ドラえもんから
ほんのりと桜の香りがします｡❀
〖価格:3,300円(税込)〗
3/27(金)より
東京ドリームパークで開幕する
#100ドラ東京 で
ぜひチェックしてくださいね👀
(@doraemon100_jpより引用)
桜色したモコモコのドラえもん、反則級のかわいさですね。しかも、ほんのり桜の香りがするなんて最高じゃないですか!?
SNSで紹介されると、「なにこれ超かわいい」「ほんのりさくらの香り?なにそれたまらん」「ときめきすごい」「全然ドラえもん好きじゃなかったけど “恋“しちゃった.」「め、めちゃくちゃほしい!!!」と、ハートを鷲掴みにされてしまったネット民が急増。
一方で、「何これ〜 もはやドラえもんの原型ないけど可愛い〜!!」「もみじまんじゅうの妖精かと思った」「急に和菓子みたいでかわいい」「パッと見、何かわからないし最高に可愛い笑」などなど、ツッコむ人も。ドラえもんのようで、ドラえもんじゃないような不思議かわいい「桜ドラえもん」のキーチェーン。春を楽しむアイテムとしてもぴったりですよね。
このほかにも、「おすもうドラえもん」「おにぎりドラえもん」「柴犬ドラえもん」もラインアップされています。気になる方は、公式サイトをチェックしてみてくださいね。
