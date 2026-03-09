3月27日より、いよいよ「100%ドラえもん&フレンズ in 東京」がスタートします。すでにグッズにも注目が集まっており、中でも、「桜ドラえもん」のかわいさが半端ないと話題になっているんです。

🌸桜ドラえもん キーチェーン🌸

100%ドラえもん&フレンズ in 東京の

グッズ情報 第一弾✨

桜ドラえもんから

ほんのりと桜の香りがします｡❀

〖価格:3,300円(税込)〗

3/27(金)より

東京ドリームパークで開幕する

#100ドラ東京 で

ぜひチェックしてくださいね👀

桜ドラえもん キーチェーン

桜色したモコモコのドラえもん、反則級のかわいさですね。しかも、ほんのり桜の香りがするなんて最高じゃないですか!?

SNSで紹介されると、「なにこれ超かわいい」「ほんのりさくらの香り?なにそれたまらん」「ときめきすごい」「全然ドラえもん好きじゃなかったけど “恋“しちゃった.」「め、めちゃくちゃほしい!!!」と、ハートを鷲掴みにされてしまったネット民が急増。

桜ドラえもん キーチェーン

一方で、「何これ〜 もはやドラえもんの原型ないけど可愛い〜!!」「もみじまんじゅうの妖精かと思った」「急に和菓子みたいでかわいい」「パッと見、何かわからないし最高に可愛い笑」などなど、ツッコむ人も。ドラえもんのようで、ドラえもんじゃないような不思議かわいい「桜ドラえもん」のキーチェーン。春を楽しむアイテムとしてもぴったりですよね。

このほかにも、「おすもうドラえもん」「おにぎりドラえもん」「柴犬ドラえもん」もラインアップされています。気になる方は、公式サイトをチェックしてみてくださいね。