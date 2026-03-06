アウトドアブランド「LOGOS」は3月5日より、ポケモンデザインのロゴスアイテムやトピックを紹介する特集ページ「ポケモンデザインシリーズ」を公開。3月19日より、コラボアイテムを一般発売する。

ポケモンは今年で30周年。今回のコラボでは、ピカチュウをワンポイントにあしらった公園などで活躍する「ポップフルシェード」(9,900円)をはじめ、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをデザインした耐荷重120kgの超軽量かつタフな折りたたみチェア「7075キュービックチェア」(3,500円)が登場。

さらに、親子でお揃いコーデができる「ポケモン Tシャツ」(5,700円、キッズ4,700円)や「ポケモン ポケットハット」(6,400円、キッズ5,900円)など、全19アイテムの豊富なラインアップ展開となっている。

また、3月19日の一般販売開始に先駆け、全国のロゴスショップ(アウトレット店とオンライン店を除く)の店頭では、3月18日まで先行予約販売を実施中。

さらに、3月19日より、対象店舗にて「ポケモン」アイテムを購入すると、オリジナルステッカーがプレゼントされるキャンペーンも用意されている。なお、数量限定のため無くなりしだい終了となる。