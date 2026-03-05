小さな鉢の中に四季の移ろいや風景をぎゅっと凝縮した「盆栽」。日本を代表する伝統文化として世界中で愛されていますが、実は今、ビーズメーカーMIYUKIが手掛けるかわいい盆栽がSNSで話題となっているんです。

こちがら、ビーズメーカーMIYUKIの盆栽キット「ネジッテBONSAI」で造られた盆栽です。可愛いですよね。

手芸専門店ユザワヤ公式(@yuzawaya_hobby)もおすすめの「ネジッテBONSAI」は、ワイヤーにビーズを通してねじるだけで作ることができる手芸キットで、材料は全て日本製。趣味として楽しんでもよし! Made in JAPANのお土産としてもよし! の人気商品となっています。

ラインアップは、「真柏」「蝋梅」「枝垂桜」「柳」「紫式部」「柿」の全6種。いずれも2,420円です。

このニュースに、「はー。まってばり可愛い。盆栽やりたい」「可愛い♡ 発想素敵!!」「枝垂れ桜可愛すぎる」「松やりたい…いろんな盆栽作れんじゃん。さいこうすぎる」「楽しそうだし素敵だな〜」「手先不器用だけどやってみたいー! かわいい」といった声が多数寄せられています。

盆栽に興味はあっても、「実際やるにはハードルが高すぎる～」と思っている人は筆者だけではないはず。まずは、「ネジッテBONSAI」から始めてみませんか?