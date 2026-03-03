ルミネ新宿 ルミネ2に3月6日、サンリオ監修の新ブランド「sanrio house」がいよいよデビュー! オープン前から大きな注目を集めています。

新ブランド「sanrio house(サンリオハウス)」がデビュー♡

3/6(金)東京･ルミネ新宿 ルミネ2の店舗(※来店予約制)とオフィシャルオンラインストアがOPENするよ!

オリジナルのアパレルやホームグッズなどがいっぱい☆

「ジェラート ピケ」との初コラボも♪

(@sanrio_newsより引用)

「sanrio house」は、マッシュグループがキュレーションする、サンリオ監修の新ブランド。サンリオのかわいい世界を満喫できるオリジナルファッション、ビューティー、ホームグッズ、フードアイテムといった商品が並ぶ、夢のようなお店となっています!

sanrio house

しかも今回は、オープンと同時にルームウェアブランド「ジェラート ピケ」とのコラボアイテムも発売。ブランドコンセプトの中に、「思わず笑顔があふれるニューKawaiiワールド」というフレーズがある同ショップには、サンリオファンはもちろんのこと、“Kawaii”が好きな世界中の人に刺さるアイテムが満載です!

sanrio house

また、オープニングアンバサダーには、渡辺直美さんが就任。ブランドウェアに身を包んだ直美さん、めちゃくちゃキュートですよね。このニュースに、「新ブランドおめでとう〜♡ オープン楽しみすぎる!」「渡辺直美さんが就任はとっても嬉しいなぁ」「なにもかも可愛すぎて目溶けた」「可愛すぎるのでは?!?!?!」「全部欲しくて吐きそう」といった声が続々。期待の大きさがうかがえます!!

sanrio house

オープンは、店舗およびオフィシャルサイトともに3月6日11時。事前来店予約制となっており、予約および詳細はLINE公式アカウントにて確認することができるのだとか。また、オフィシャルオンラインストアでは、一足早く商品ラインナップを公開中。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(C)2026 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L664297

★

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部