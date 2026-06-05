美容液やクリーム、マニキュアなどが入った化粧品用びんを処分する際、みなさんは何ゴミに出していますか? 口が小さく、中身をきれいに出すのが困難なものもあるため、そのまま不燃ごみに出していいものかどうか迷うところ。

そこで今回は、“ゴミ清掃芸人”ことマシンガンズ滝沢さんが投稿した“ごみトリビア”から、クリーム状の化粧品のびんの処分方法を紹介します。

【今日のごみトリビア】

クリーム状の化粧品のびんはこのまま不燃ごみで大丈夫です。マニュキュアのような液体は中身を出す必要ありますが、垂れないものであれば、再生する訳ではないこの状態で大丈夫です。中身を出して資源という地域もありますが、飲料系びん以外は資源に出せない地域もあります

(@takizawa0914より引用)

途中で使うのをやめてしまった化粧品やマニキュア、みなさんのお家にも一つはあるのではないでしょうか? もちろん筆者の家にも……笑。

化粧品のびんは口が小さいものが多く、中身を掻き出すのは一苦労。マニキュアに関しては、カチカチに固まってしまうこともありますよね。しかし、滝沢さんによると、液体は中身を出す必要があるそうですが、クリーム状の化粧品のびんはそのまま不燃ごみへ出していいのだとか。つまりは、垂れない状態であれば、びんごと不燃ごみに出せるんです!

このトリビアに、SNSでは、「これは知らんかった!! 勉強になります!!!!!」「ほんとこれ悩んでた。 いっぱいあるから中身出すのしんどい」「これこれー、固まったマニキュアどうしたもんかと思い続けてた!やっと捨てれる!スッキリ」「今日も役立つ知識をありがとうございます」といった声が。これで長年の疑問も、引き出しの中もすっきりです!

なお、基本的には“不燃ごみ”として扱われるケースが多いものの、地域によっては違う場合も。必ず地域のルールを確認してから、正しく処分してくださいね。