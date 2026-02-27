昭和の人気者「モンチッチ」が、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2とコラボすることに。ルフィ モンチッチの誕生です!!

＼モンチッチ × Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2/

.

2026年3月より配信スタートするNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2と、モンチッチのスペシャルコラボレーション!

モンキー・D・ルフィになりきった姿を再現した、「ルフィ モンチッチ」が登場です。

Sekiguchiから実写版トニートニー・チョッパーをそのまま再現したぬいぐるみとキーチェーンマスコットも発売します。

モンチッチ × Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2「ルフィ モンチッチ」

こちらが、モンキー・D・ルフィになりきった姿がキュートなぬいぐるみ「ルフィ モンチッチ」です。ルフィのトレードマークである真っ赤なベストと麦わら帽子を身に着けているのに、全然海賊っぽくないところがいいですよね。

ラインアップは、手に取りやすく、飾っても楽しめるコレクタブルなSサイズ「ルフィ モンチッチ S」(約20×W12×D12cm)と、バッグやポーチに付けて一緒にお出かけできるキーチェーン仕様のSSサイズ「ルフィ モンチッチ キーチェーン」(約H14×W8.5×D8.5cm)の2種類。麦わら帽子は、本物同様にストロー素材を編んだ平紐をひとつひとつ縫いつないで仕上げるというこだわりようで、価格は、ぬいぐるみ(Sサイズ)が5,500円、キーチェーン(SSサイズ)が4,180円となっています。

モンチッチ × Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2

さらに今回は、実写版トニートニー・チョッパーをそのまま再現したぬいぐるみとキーチェーンマスコットも発売されます。チョッパーの毛並みを表現したやわらかなボア素材でできていて、これまたとっても可愛い!!

ラインアップは、ぬいぐるみタイプの「チョッパー ぬいぐるみ」(6,600円、H27×W22×D14cm)と、キーチェーン付きの「チョッパー キーチェーンマスコット」(3,850円、H16.5×W11.5×D8cm)の2種類。どちらも可愛すぎます!

このニュースに、SNSでは「きゃわいい!!!!!」「モンチッチ・D・ルフィやん!!」「このチョッパーほしい」「モンチッチ可愛くて好きやしワンピースも好きやからこれは買おうかな」「可愛すぎて震えますw!」といった声が多数寄せられ、発売前から話題に。

いずれも3月14日より、全国のオフィシャルショップやEC・専門店に登場。さらに3月6日より、予約販売を実施する店舗もあるのだとか。詳細は、モンチッチ公式ホームページをチェックしてみてくださいね。