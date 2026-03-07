マルハンの北日本カンパニーは、マルハンのオリジナルキャラクター「にゃんまる」の魅力を多くの人に届けるため、2026年2月19日(木)から2月23日(月・祝)までの5日間限定で、マルハン北日本カンパニー初のコラボカフェ「あそべる！にゃんまるカフェ」を仙台市青葉区のBLUE LEAF CAFÉ(仙台)にて開催した。

本イベントは、にゃんまるがカフェ店長として来場者をおもてなしする体験型コラボカフェとなっており、にゃんまるの世界観が詰まった店内で、遊んで・食べて・グッズがもらえる特別な時間をお届け。会場には、子ども連れの家族から学生グループ、カップル、年配者まで幅広い世代が来場し、にゃんまるカフェを楽しんだ。

「あそべる！にゃんまるカフェ」イベント概要

「あそべる！にゃんまるカフェ」では、コラボメニュー1品につきメダルを4枚、通常メニュー1品につきメダルを1枚配布。来場者はメダルを使って「スマートボール」「輪投げ」「千本引き」「カプセルトイ」の4種類のアトラクションから好きなものを選んで体験。アトラクションの結果に応じて「にゃんまるチケット」が配布され、チケットの枚数に応じて交換できるにゃんまるグッズが変わる仕組みとなっていた。

コラボメニューは「にゃんまるラテ」「にゃんまるミックスベリーソーダ」「にゃんまるワッフル」の3種類を用意。中でも「にゃんまるラテ」は、4種類のにゃんまるがランダムで描かれるラテアートが好評を博し、通常営業時のラテ注文数と比較して約1.5倍の注文を記録した。

アトラクションでは、にゃんまるフェイスの筺体が特徴的なカプセルトイが特に人気で、景品のオリジナルエコバッグやアクリルスタンドに「可愛い！」という声が相次いだ。「スマートボール」「輪投げ」「千本引き」では、アトラクションの結果に応じて獲得できる「にゃんまるチケット」の枚数が変わる仕組みを採用。大当たりが出るたびに歓声が上がり、縁日のような賑わいを見せた。

店内では、風船でできた高さ約2メートルの巨大なにゃんまるがお出迎え。奥に進むと、にゃんまるに抱きしめられているような写真が撮れるハグ風フォトスポットやにゃんまるを深く知ることができるプロフィールパネルなど、その世界観をふんだんに感じられる空間となった。フォトスポット前では着ぐるみのにゃんまるが登場し、来場者との記念撮影で賑わった。

■「あそべる！にゃんまるカフェ」実施背景

マルハン北日本カンパニーでは「ジャパニーズ娯楽」をパチンコ事業のコンセプトに掲げ、日本の大衆娯楽であるパチンコの魅力発信に取り組んでいる。本イベントでは、その入口として「にゃんまる」の存在に注目。にゃんまるの可愛らしさを存分に感じながら、「遊んで・当てて・景品と交換する」という昔ながらの娯楽体験を提供。一緒に遊んだ楽しい記憶が、いつかマルハンに親しむきっかけになってほしい。そんな想いを込めて、にゃんまるの世界観を存分に楽しめるコラボカフェとして企画されたという。

■来場者の98.4％が「また参加したい」と回答

イベント期間中、任意で来場者へアンケートを実施。「にゃんまるのことが好きになりましたか？」という質問に対し、回答者の約98.6％が「にゃんまるを好きになった」と回答。さらに、「同様のイベントがあったら、また行きたいと思いますか？」という質問に対しては、98.4％の回答者が「ぜひ行きたい」「機会があれば行きたい」と回答。自由記述欄には「にゃんまるがとても可愛くて癒されました」「遊べるカフェは子連れにとってはありがたいです。」「面白そうなので秋田から来ました！東北での開催が嬉しかったです、すごい！」などの声が寄せられた。

本イベントは、にゃんまるとの楽しい思い出が将来パチンコに親しむきっかけとなることを目指しており、その第一歩となった。

【アンケート概要】

調査対象：「あそべる！にゃんまるカフェ」来場者

調査期間：2026年2月19日(木)～2月23日(月・祝)

調査方法：Googleフォームを用いたオンライン調査

回答者数：453名