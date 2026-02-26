1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題を集めた。

さらに、シリーズ30周年の節目となる2025年10月より期間限定での映画館リバイバル上映「月１エヴァ」企画も始動し、各作品が軒並み週末観客動員ランキングTOP10入りを果たしているほか、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」も開催。今なお多くのファンたちに愛され続ける同シリーズは、日本を代表する一大コンテンツとなっている。

ステージ一面がランウェイに！30周年記念初のファッションショー開催！

立木文彦＆世界（EXILE）が魅せる、圧倒的オーラで会場大熱狂！！

そして、シリーズ30周年を飾るアニバーサリー企画の集大成として、『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」がついに開幕！

初日2公演目のステージを飾ったのは、『エヴァンゲリオン』公式アパレルブランド・RADIO EVAによる「EVANGELION:95」による初のファッションショー「EVANGELION FASHION’S CARNIVAL」。『新世紀エヴァンゲリオン』本編映像と、2ブランドのウェアを織り交ぜた迫力溢れる導入映像が流れ、モデル総勢20名のランウェイウォーキングがスタート！『新世紀エヴァンゲリオン』がスタートした1995年放映のTVシリーズを背景としたアパレルブランドにして、アニメ本編のシーンカットやタイトルロゴ、シンジ・アスカ・レイらのイラストなどを用いたグラフィックアイテムを展開している「EVANGELION:95」、また『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の作中映像と「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」がコンセプトのRADIO EVAのウェアを織り交ぜた導入映像まで、スタイリッシュで華やかなステージで会場を沸かせた。

続けてダンサー10名によるパフォーマンスがスタートし、スタイリッシュかつエネルギッシュな群舞を披露。緻密に計算されたフォーメーションは、さながら使徒との死闘やシンクロ率の高まりを体現しているかのようで、一挙手一投足に会場の視線が注がれた。するとスクリーンには「緊急事態発生」という文字が映し出され、会場に警告音が鳴り響く中、ゼルエルをイメージしたセットアップの衣装を着こなした世界（EXILE/FANTASTICS）が、圧倒的なオーラを纏わせながら華やかに登場。トップレベルのスキルを誇る彼のダンスが加わることで、パフォーマンスの強度はさらに加速していく。圧倒的な身体能力から繰り出されるキレのあるダンスと、ダイナミックなバックスクリーンの映像美がリンクしたダンスに、客席の視線は釘付けとなった。

そして次にサプライズゲストとして登場したのは、碇ゲンドウ役の声優・立木文彦！立木の登壇を知らされていなかった観客の間からはどよめきにも似た歓声が鳴り響いた。そんな中、観客に向かって、上着の裏地を広げては、そこにプリントされたデザインをノリノリで披露し続けた立木。終始ご機嫌な様子でステージを歩き回った立木の姿に、ステージの熱気が最高潮に達した。

そしてついに全出演者がランウェイへと集結！「RADIO EVA」「EVANGELION:95」のウェアを身に纏ったモデル、躍動感溢れるパフォーマンスで会場を圧倒したダンサーと、ステージに厚みを持たせたアンサンブルが合流し、ランウェイはかつてない密度とエネルギーに包まれた。その中心には、本ステージのスペシャルゲストである世界（EXILE/FANTASTICS）と立木が堂々たる姿で登場！「EVANGELION FASHION’S CARNIVAL」の名に相応しい、華やかで豪華なステージとなった。

今回初めての試みということで、特別にゲストパフォーマンスを披露した世界。彼自身、『エヴァンゲリオン』シリーズの大ファンでもあるということで、「さっきもファンズマーケットで買い物してました」と笑顔。しかもこの日が35歳の誕生日だったとのことで、会場全体で「おめでとう！」と祝福の声が鳴り響いた。

一方、サプライズゲストとなった立木は、ファッションショーでのランウェイについて「自分史上初めてです。これからは声優兼モデルでいこうかな！」とご機嫌な様子でコメントし、「（上着の裏地を見せながら）新世紀時代の『エヴァンゲリオン』の映像が全部プリントされているんですよ！ぜひ皆さんも買ってください」と笑顔で会場に呼びかけた。

『エヴァンゲリオン』シリーズを創り上げてきた庵野秀明・鶴巻和哉・前田真宏が登壇！

山口由里子・長沢美樹と共に、ファンからの質問に生回答＆拍手喝采！

胸躍る熱狂の数々！“遊技機総まくり”ステージも開催！

続いては、「スペシャルトークコーナー」がスタート。『エヴァンゲリオン』シリーズを創り上げてきたレジェンド、庵野秀明、鶴巻和哉、前田真宏という巨匠たちが一堂に会する奇跡の光景に、会場からは地鳴りのような拍手が巻き起こった。さらにこの日は、キャスト陣から山口由里子と長沢美樹も登壇した。

このコーナーでは、事前に公式SNSでファンから募集した質問の数々を、時間の許す限りぶつけていくというファン垂涎の企画！まずは「当時のアフレコエピソードを教えてください」という質問から。それには長沢が「実は私はこの『エヴァンゲリオン』が初レギュラー作品だったんですが、もう一本同時に受かった作品があって。なんとそちらにも子安（武人）さんと結城（比呂）さんが出ていらっしゃって、それが同じ月曜日の収録だったんですよ。朝に収録したのがさわやかな作品で、みんなでロボットに乗りながら戦って「イエーイ」という気分になっていたんですけど、その日の夕方から『エヴァンゲリオン』の世界に浸るというルーティンで。毎回3人で歩きながらスタジオに移動して、『今日はああだね、こうだね』『今日のこの後の話、辛いですね』などと言いながら、励まし合っていたのを覚えています（笑）。あまりにも世界観が違いすぎて、毎回気持ちを切り替えながら歩いていました」と述懐。

さらに山口には、「長年にわたって同じキャラクターを演じ続ける中で、キャラクターの感情に影響を受けて、ご自身の中でセリフの受け取り方が変わったと感じた瞬間はありましたか？」という質問も。それには『シン・エヴァンゲリオン』で、リツコがゲンドウに銃を向けるシーンだと明かす。「台本を読んで、あのシーンを自分で考えた時に、銃を撃った後のセリフがちゃんと言えるだろうかと思っていたんです。でも、（その後のショッキングなシーンに）ものすごく動揺してしまって…。動揺したまま平然とセリフを言おうとした結果、自分で考えていたことと違う感情が出てきてしまって、それが正解だったのか分からないまま公開されております」と明かすと、「あそこ（の演出は）鶴巻です」と庵野監督が返答し会場は大笑い。そんな庵野監督の言葉を受けて、「（その後のショッキングなシーンについて）それを変えたのは前田さん！」と笑う鶴巻に、前田も「庵野さんも、本質的にはやさしくてかわいいところがある。でも僕は悪趣味なんで、変なもの、生々しいものをアクセントに入れるので、よく却下されます（笑）」と、そのアイデアについて明かすひと幕も。

さらにこの日は、「30歳までにやっておきたいこと、経験しておくべきことを教えてください」という質問も。前田が「その時、否応なくやらなきゃいけないものが向こうからやってくるものだと思う。だからその時頑張ればいいんじゃないの、くらいにしか思わないというか…。無理して背伸びしてこれをやらなきゃ、というのはあまりないかもしれません」と語ると、鶴巻も「自分の今のスキルや実力も含めて、30歳どころか、25歳ぐらいまでの貯金で食ってるだけだなという気がするんです。今にして思うと、当時読んでいた本や小説、映画などがほぼ自分を形作ってるすべてだと思っていて。後になって見るものは、参考にしようとか次の仕事のために見ようとか、別の感覚が入ってくるので、それは全然身になってないんですよね。だから、自分の好きなことは全部やっておくべきかなと思います」とアドバイスを贈った。

さらに庵野監督も、「『宇宙戦艦ヤマト』のアニメーションディレクターをやってた石黒昇さんという方が言ってたんですけど、『クリエイターにはピークがあって、大体のピークは30歳前後だ』と言われて、確かにそうだなと思ったんです」と語る。「僕が30歳前にやっていたのは『トップをねらえ!』と『ふしぎの海のナディア』なんですけど、とにかく30歳までに自分のピークをどこまで上げられるか、その時期までに頑張って、落ちる角度をなるべく緩やかにしてるだけなんですよ。運が良ければちょっとふわっと上がるようなこともあるのが、クリエイターの人生だと思う。そこで急降下しないためにも、30歳までにどれだけ高さを上げておくかというのが大事。クリエイティブの勝負ってやっぱり30ぐらいまでの蓄積だと思うので、30歳までに色々やった方がいいですよ。そこから下り坂ですから。それは宮さん（宮崎駿）も富野（由悠季）さんもそう。だいたい30歳のときにいいものをつくっています。だから学生の時にいろんな勉強をしておいた方がいいですよ」と、自身のキャリアを振り返りながら、渾身のアドバイスを贈っていた。

最後にイベントでは、「これまでの遊技機総まくり！」と題し、フィールズが提供する、パチンコ・パチスロシリーズをフィーチャー。2024年には ぱちんこシリーズが20周年、昨年2025年にはパチスロシリーズが20周年を迎えたということで、『エヴァンゲリオン』のパチンコ・パチスロを総まくり！スクリーンでは歴史を振り返る、シリーズ20周年記念映像が放映。原作の世界観を五感で体感できる圧倒的な没入感や、伝統の「レイ背景」や「次回予告」を大切にしつつ、最新のギミックや美麗な新規映像で常にファンを魅了してきた『エヴァンゲリオン』のパチンコ/パチスロシリーズ。20年経っても色褪せない「変わらない面白さと進化」の共存が、世代を超えて愛されてきた。

会場内では、「パチンコ・パチスロ エヴァンゲリオン」20周年を記念し、歴代の「パチンコ・パチスロ エヴァンゲリオン」が集結する特設ブースを出展！ブース内では、2004年に導入された「CR 新世紀エヴァンゲリオン」をはじめ、歴代の「パチンコ・パチスロ エヴァンゲリオン」が初めて勢揃いしており、ぜひ併せて注目してほしい。

2/21(土)〜2/23(月・祝)の3日間にわたり横浜アリーナで行われる同イベントには、スタジオカラー所属クリエイターの総合演出で、展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」と多彩なステージプログラムを公演する「STAGE AREA」にセパレート。エヴァの“これまで”と“これから”を体現したスペシャルな企画が目白押し。横18m・縦15mの大型LEDを設置した特設ステージ「STAGE AREA」では、緒方恵美（碇シンジ役）、林原めぐみ（綾波レイ役）、宮村優子（アスカ・ラングレー役）ら、シリーズを彩ってきた歴代ボイスキャストが一同に集うスペシャルなステージや、高橋洋子による音楽ライブ、庵野秀明のトークショーなど多彩なプログラムを展開。そして最終日には、日本伝統芸能・歌舞伎と初コラボレーションした「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」を世界初披露！

さらに、エヴァの世界観を全身で浴びることのできる展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」では、シリーズの歴史に触れることができる貴重な制作資料展示や来場者参加型の体験コンテンツ、周年記念グッズを中心としたOFFICIAL STOREやファンズマーケットも！ さらにSTAGE AREAは配信チケットもご用意！この機会を逃すと二度と味わうことのできない、『エヴァンゲリオン』シリーズ初のフェスイベントとなった。

