佐野元春、2026年全国ツアー「IN & OUT」開催決定

佐野元春が、2026年全国ツアー「IN & OUT」の開催を発表。全国18都市・21公演を展開することを発表した。

各地で熱狂を巻き起こしたバッキング・バンドは、結成21年目を迎え、なお最強のグルーヴを更新し続けるザ・コヨーテ・バンド。メンバーは、Guitar：深沼元昭、Guitar：藤田顕、Keyboards：渡辺シュンスケ、Drums：小松シゲル、Bass：高桑圭。2025年は45周年イヤーとして、「フジロック・フェスティバル」「ライジングサン・ロックフェスティバル」「京都音楽博覧会」など日本を代表する主要フェスに出演。元春とバンドが放つ強靭なサウンドは、初めて彼らを目撃した若い世代からシニア世代まで幅広い観客を熱狂させ、佐野元春の唯一無二の存在感を改めて世代を超えたオーディエンスへと刻みつけた。

ツアータイトル「IN & OUT」は、佐野元春自身が体現してきた「時代の中にいる。しかし、時代に飲み込まれない」というロック的な立ち位置を象徴するもの。45周年の怒涛の展開を駆け抜けた佐野元春が、このシビアな時代にどんな景色を描くのか。過去を振り返ることなく前進を続けてきたロックレジェンドは、46年目も変わらず未来へ歩み続ける。さらなる新しいフェイズへ突入する佐野元春とコヨーテたち。その動向に注目が集まる。

＜ライブ情報＞

MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND ”IN & OUT TOUR 2026”

2026年9月19日（土）埼玉・和光市民文化センター（サンアゼリア）大ホール 開場16:00/開演17:00

2026年9月22日（火・祝）大阪・フェスティバルホール 開場17:00/開演18:00

2026年9月25日（金）愛媛・松山市民会館 大ホール 開場18:00/開演19:00

2026年10月16日（金）宮城・東京エレクトロンホール宮城 開場18:00/開演19:00

2026年10月25日（日）長野・ホクト文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00

2026年10月30日（金）京都・ロームシアター京都 メインホール 開場18:00/開演19:00

2026年11月3日（火・祝）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場17:00/開演18:00

2026年11月5日（木）東京・SGCホール有明 開場18:00/開演19:00

2026年11月14日（土）静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール 開場17:00/開演18:00

2026年11月20日（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場18:00/開演19:00

2026年11月21日（土）福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場16:00/開演17:00

2026年12月7日（月）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 開場18:00/開演19:00

2026年12月9日（水）北海道・函館サーモンまるなまホール（函館市民会館） 大ホール 開場17:30/開演18:30

2026年12月19日（土）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 開場16:00/開演17:00

2026年12月27日（日）熊本・熊本城ホール メインホール 開場17:00/開演18:00

2027年1月10日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場17:00/開演18:00

2027年1月11日（月・祝）兵庫・神戸国際会館こくさいホール 開場17:00/開演18:00

2027年1月16日（土）岡山・倉敷市民会館 開場17:00/開演18:00

2027年1月17日（日）広島・広島上野学園ホール 開場17:00/開演18:00

2027年1月28日（木）大阪・フェスティバルホール 開場18:00/開演19:00

2027年3月20日（土）東京・東京ガーデンシアター 開場16:00/開演17:00

【チケット料金】（東京ガーデンシアター公演以外）

指定席：税込12,100円（税抜価格11,000円）

特製Ｔシャツ付き指定席：税込16,500円（税抜価格15,000円）

※特製Ｔシャツの有無による座席の優劣はございません

※特製Tシャツのサイズはワンサイズのフリーサイズで、公演当日に会場にてお渡しいたします。

【東京ガーデンシアター公演チケット料金】

＜S指定席＞税込14,300円（税抜価格13,000円）/＜A指定席＞税込12,100円（税抜価格11,000円）

＜特製Tシャツ付きS指定席＞税込18,700円（税抜価格17,000円）/＜特製Tシャツ付きA指定席＞税込16,500円（税抜価格15,000円）

※S指定席はアリーナ前方席、A指定席はアリーナ後方とスタンド席になります。

※特製Ｔシャツの有無による座席の優劣はございません。

※特製Tシャツのサイズはワンサイズのフリーサイズで、公演当日に会場にてお渡しいたします。

【ファンクラブ先行】（オンライン受付期間）

9月＆10月公演：6月24日（水）15:00～7月17日（金）23:59

11月＆12月公演：7月31日（金）15:00～8月28日（金）23:59

1月～3月公演：9月17日（木）15:00～10月23日（金）23:59

【プレイガイド先行ほか各種先行】

9月＆10月公演：7月25日（土）10:00以降

11月＆12月公演：9月5日（土）10:00以降

1月～3月公演：10月31日（土）10:00以降

【一般発売】

9月＆10月公演：8月22日（土）10:00～

11月＆12月公演：10月3日（土）10:00～

1月～3月公演：12月5日（土）10:00～

公式ウェブサイト「MWS」 http://www.moto.co.jp/