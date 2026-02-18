マルハンの北日本カンパニーは、マルハンのオリジナルキャラクター「にゃんまる」の魅力を多くの人に届けるため、2026年2月19日(木)から2月23日(月・祝)までの5日間限定で、マルハン北日本カンパニー初のコラボカフェ「あそべる！にゃんまるカフェ」を宮城県仙台市の「BLUE LEAF CAFÉ」(仙台)にて開催する。

会場では、にゃんまるをモチーフにしたオリジナルメニューの提供に加え、アトラクション体験を通じて、にゃんまるグッズをゲットできるなど、にゃんまるの世界観を存分に楽しめるコンテンツが多数用意される。

■「あそべる！にゃんまるカフェ」イベント概要

本イベントは、にゃんまるがカフェ店長として来場者をおもてなしする体験型コラボカフェ。にゃんまるの世界観が詰まった店内で、遊んで・食べて・グッズももらえる特別な時間をお届けする。

店内には、4種類のアトラクション(スマートボール、輪投げ、千本引き、カプセルトイ)を設置。各アトラクションは、イベント限定のコラボメニューや通常のメニューを注文することで獲得できる「あそべるメダル」で体験できる。また、ゲームの成績に応じて「にゃんまるチケット」がもらえ、集めた枚数に応じてにゃんまるのグッズと交換できる。

SNS映えするフォトスポットも充実しており、巨大なにゃんまるにハグされているように見えるフォトスポットのほか、風船でできた高さ約2メートルの巨大にゃんまるや、「にゃんまるの部屋」を再現した壁面装飾、地域の方々と交流してきた活動写真を展示したギャラリーコーナーなど、にゃんまるの世界観が広がるカフェを存分に楽しみたい。

■「あそべる！にゃんまるカフェ」コラボカフェ詳細

【体験の流れ】

本イベントでは、フード・ドリンクを注文するだけで、誰でもフォトスポットやアトラクションを体験できる。

●STEP1：メニューを注文

注文カウンターでメニューを注文。イベント限定コラボメニューを注文すると、アトラクションで使える「あそべるメダル」を4枚、通常のカフェメニューを注文すると、メダル1枚が配布される。

●STEP2：アトラクションで遊ぶ

メダル1枚につき、アトラクションに1回挑戦できる。結果によって、にゃんまるのグッズと交換できる「にゃんまるチケット」をゲット。

●STEP3：にゃんまるグッズと交換

ゲットしたチケットの枚数に応じて、にゃんまるのグッズと交換。

●STEP4：店内を楽しむ

他にも、フォトスポットやにゃんまるギャラリーなど、見て楽しい・撮って楽しいコンテンツを存分に楽しめる。

【にゃんまるカフェの見どころ】

《見どころ①：「あそべる！にゃんまるカフェ」限定メニュー》

本イベントでしか味わえない、にゃんまる特製メニューが登場。コラボメニューの中の1つであるラテアートには、4種類のにゃんまるがランダムで描かれ、様々なポーズをしたにゃんまるに出会える。他にも、特製クッキーを添えた真っ赤なベリーソーダ、ストロベリーパウダーでにゃんまるを描いたワッフルも注文できる。

《見どころ②：撮って、癒されて。にゃんまるフォトスポット》

店内には、にゃんまるとの思い出を残せるフォトスポットを設置！にゃんまるに抱きしめられているような写真が撮れるハグ風フォトスポットや、風船でできた高さ約2メートルの巨大にゃんまるは必見。店内のいたるところにいるにゃんまるとたくさん写真を撮って癒されよう。

《見どころ③：にゃんまると一緒に縁日気分！あそんで、もらえる運試し！》

店内には「スマートボール」「輪投げ」「千本引き」「カプセルトイ」の4種類のアトラクションが登場！スマートボールの盤面や千本引きの紐の先にもにゃんまるが描かれており、遊びながらにゃんまるの世界観を楽しめる。また、カプセルトイは本イベントで初登場のにゃんまるグッズを用意。アトラクションの成績に応じて「にゃんまるチケット」を獲得でき、ぬいぐるみやボールチェーンなどのにゃんまるグッズと交換できる。

【コラボカフェメニューについて】

●にゃんまるラテ：350円(税込)

カフェの人気メニューであるラテににゃんまるが登場！ふわふわミルクの上に描かれるにゃんまるのイラストは、4種類のデザインからランダムでお届け。温かいラテと一緒に、にゃんまるの愛らしさも楽しもう。

●にゃんまるミックスベリーソーダ：550円(税込)

にゃんまるをイメージした、真っ赤なベリーたっぷりの爽やかソーダ。ひんやり冷たくて甘いアイスクリームと甘酸っぱいベリーの相性は抜群。さらに、にゃんまるがデザインされた特製クッキーも楽しめる、見た目も味も大満足の一杯。

●にゃんまるワッフル：1,000円(税込)

外はサクサク、中はもちもちのワッフルに、なめらかな生クリームとにゃんまるがデザインされた特製クッキーをトッピング。ストロベリーパウダーでにゃんまるのシルエットを描いた、見た目もキュートなスイーツとなっている。甘酸っぱいベリーの風味をぜひ楽しみたい。

【景品について】

アトラクションで獲得したチケットは、グッズ交換所でにゃんまるグッズと交換できる。

＜アトラクション景品例＞

にゃんまるBIGクッション

にゃんまるステッカー

にゃんまるフェイス巾着

＜カプセルトイ景品＞

にゃんまるアクリルスタンド

にゃんまるエコバッグ

※10種類のグッズの中からランダムで1つ当たる。

＜SNS投稿特典＞

会場内で撮った写真か動画に「＃にゃんまるカフェ」を付けて、X・Instagram・TikTokのいずれかに投稿すると、にゃんまるがデザインされた「にゃんまる特製クッキー」がプレゼントされる。

＜アンケート回答特典＞

来場者アンケートに回答すると、手のひらサイズの可愛い「まったりにゃんまるマスコット ミニ」がプレゼントされる。