SANKYOは、2026年3月2日(月)より、スマートパチンコ機『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』を全国パチンコホールにて導入開始。これを記念して公式アンバサダー・横川尚隆に会えるリアルイベントの開催や、ファイルーズあい(紗倉ひびき役)のサイン入りポスターなどが当る導入カウントダウンＸキャンペーンなどの施策展開を予定している。



■街中でいきなり横川！『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』公式アンバサダーの横川尚隆に会えるリアルイベントを開催

新機種『eフィーバーダンベル何キロ持てる？２』の導入を記念し、一般来場者向け体験型イベント「いきなり横川！＆一球入魂」が、2026年2月28日(土)に東京・渋谷の渋谷道玄坂広場にて開催される。

本イベントは、ユーザー・非ユーザー問わず楽しめる試遊体験を通じて、新機種とのタッチポイントを創出するとともに、人通りの多い会場での実機露出を図ることを目的として実施。さらに、本機種アンバサダーである横川尚隆の登場により、幅広い層に向けた話題創出および集客を目指すものとなっている。入場は無料。「一球入魂」は18歳未満および高校生の参加は不可となる。

日時：2026年2月28日(土)11:00～19:00

会場：渋谷道玄坂広場

＜「街中でいきなり横川！」主なコンテンツ＞

1) 公式アンバサダー横川尚隆氏とのタッチポイント企画

本機種アンバサダー・横川尚隆が来場し、来場者と直接触れ合えるイベントを実施予定。握手などの交流を通じて、実機やコンテンツに触れるきっかけを創出する。

b>2) 「一球入魂」試遊体験

導入直前の実機を使用し、パチンコ玉を1球入れて演出を体験できる特別企画を実施。大当りが出た場合は豪華景品をプレゼント。参加賞も用意される。

3) フォトスポット／新台デモ展示

ステージ上にアンバサダースタンディおよびデモ展示機を設置し、来場者が自由に撮影できるフォトスポットを展開。

4) モニター展示

道路面に大型モニターを設置し、ミュージックビデオや実機PVなどを上映。映像コンテンツでも機種の魅力を発信する。

5) サンプリング施策

会場周辺にてイベント概要および機種情報を掲載したチラシを配布し、通行者の誘導を行う。

6) X投稿連動キャンペーン

会場内で撮影した写真を指定ハッシュタグ付きでXへ投稿すると、後日抽選でQUOカードペイをプレゼントするキャンペーンを実施予定。

■導入カウントダウンXキャンペーン

導入4日前となる2月26日(木)から、有名パチンコライター＆横川尚隆による導入カウントダウン動画をＸで公開。フォロー＆リポストで毎日5名にファイルーズあい(紗倉ひびき役)のサイン入りポスターやQUOカードPay5,000円分が当たるキャンペーンを実施。

SANKYO公式Ｘの対象投稿をフォロー＆リポストで期間中は毎日参加可能。

開催期間：2月26日(木)12:00～3月3日(火)11:59

応募方法：

1) SANKYO公式Xのアカウントをフォロー

2) キャンペーンポストをリポスト

キャンペーン賞品：

・毎日5名にファイルーズあい(紗倉ひびき役)のサイン入りポスターやQUOカードPay5,000円分をプレゼント