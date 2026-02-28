三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて新商品の販売を開始。今回は2月22日の『猫の日』に合わせた、特別デザインのウリンが登場。注目は、ファンの心をくすぐる、猫とたわむれる姿が愛らしい完全描き下ろしイラストで、定番のアクリルスタンドから、存在感抜群のマルチマットまで、ウリンの魅力を存分に楽しめるラインナップが用意されている。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・海物語 猫の日2026 ウリンアクリルスタンド／全1種

・海物語 猫の日2026 ウリンアクリルキーホルダー／全1種

・海物語 猫の日2026 ウリンマルチマット／全1種

予約期間：2026年2月20日(金)～2026年3月13日(金)23時59分

発送時期：2026年4月中旬予定

【予約販売商品】海物語 猫の日2026 ウリン アクリルスタンド

視界に入るたびに心を和ませてくれる、かわいいウリンと一緒に過ごせるアクリルスタンドが登場！

価格：1,760円(税込)

サイズ：(本体)W50.5mm×H95.3mm、(台座)直径60mm

種類：全1種

【予約販売商品】海物語 猫の日2026 ウリン アクリルキーホルダー

バッグやポーチに付けて持ち歩けるアクリルキーホルダーを用意。

価格：880円(税込)

サイズ：(本体)W80mm×H74mm

種類：全1種

【予約販売商品】海物語 猫の日2026 ウリン マルチマット

描き下ろしイラストが大きなサイズで楽しめる、存在感のあるアイテム。

価格：3,960円(税込)

サイズ：約W600×H350mm

種類：全1種

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がある。