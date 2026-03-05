「初めてなので、みんながおっしゃってたことが初めてわかるというか……」と“人生初体験”の率直な感想を語ったのは、お笑い芸人の有吉弘行。1日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演し、ついに花粉症にかかったことを明かした。

有吉弘行

「生まれて初めて」「今までなかったんですよ」

「昨日、起きたらめちゃめちゃ頭痛くて。鼻水ガンガン出て、もう喉痛くて……」と切り出した有吉。第2子が誕生したばかりで寝不足が続いていたため、風邪をひいてしまったと思っていたが、「どうやらね、花粉症。生まれて初めて。今までなかったんですよ」と吐露。「昨日エグかったね。子供にミルクやってても、子供の顔に鼻水がかかるぐらいの恐ろしい垂れ方しますね。目かゆくて」とつらい症状を語り、「まだ初めてなんで。みんながおっしゃってたことが、初めてわかるというか」とぼやいた。

また、「重度の副鼻腔炎とか鼻炎とか。あと、鼻中隔湾曲症とか。結構、鼻にまつわるものは結構いろいろ患ってて」と話した有吉は、「手術をして。副鼻腔炎とか鼻中隔湾曲症。片方の鼻がつぶれてるっていう症状は治してもらった」と2023年に受けた手術を回顧。しかし、「そのときに先生から、“鼻の通りがよくなるので、今後、花粉症になる可能性があると思います”って言われたんですよ」と医者から“予言”されていたことを明かし、アシスタント陣は、「ええ～!」「すご!」と驚きの声を上げた。

広島出身の有吉は、「俺なんか山育ちですから。杉バンバンのところで、今までかかってないのが不思議なぐらい。ここまでよく出なかった」としながら、「それがやっぱり、鼻が曲がって空気を入れなかったのが原因だったのかな? と思うと……。もう1回鼻曲げてやろうかなと思うんですけど」と苦笑い。「今日もベビーカーを押しながら、コンビニで大きなボックスのティッシュを買って。ベビーカーの上に乗せて、鼻をかみながら歩きました。初めてです」と早くもうんざりしている様子だった。