フリーアナウンサーの神田愛花が、8日に放送されたニッポン放送『大沢あかね LUCKY 7』(毎週月曜～金曜 21:50～）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀との出会いを振り返った。

神田愛花

バナナマン日村の「生肌が見えていた」姿に魅了

日村との出会いについて、神田は「NHKを辞めてフジテレビさんのバラエティによく出させていただいたときに…」と切り出し、バナナマンがMCを務めた番組への出演を回顧。

「夫が“数字”の王子様の格好をしていて、それ用に作っていただいたお衣装なんですよね」と説明し、「彼の後ろに座ったときに、お衣装が小さくなっちゃったんでしょうね、作ったときより太っちゃって。背中がピーって切れてて、生肌が見えていたんですよ」と明かした。

その姿を見た神田は、「それを見たときに『なんてすごい人なんだ』と思った」と告白。「作り直してくださいって言うとか、普通は気にするじゃない? でもそんなこと気にしない。それよりも、自分にはやるべきことがあるっていう人に見えたんですよ。そこがかっこいいと思ったのが最初でした」と、日村に心ひかれた理由を語っていた。