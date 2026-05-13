「俺のこと嫌いだろ?」「調子乗りやがって!」爆笑問題・太田光からの“口撃”に佐久間宣行氏は…『あちこちオードリー』楽屋秘話

「面倒くさいんですよ(笑)」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光とのエピソードを語った――。

佐久間宣行氏

「先に言っとく」「俺は、太田さん好きだからね」

12日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』にゲスト出演した太田。5日深夜のTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』で、太田は、「佐久間は俺のこと嫌ってるくせに、ふざけんなよ! と思いながら」と収録を振り返り、「“自分と同世代のディレクターやプロデューサーは誰一人、太田さんと仕事したくない”って、お前言ったじゃねーか!」「今のお笑いは全部自分が作ってるみたいな顔して!」と糾弾。打ち合わせでも、佐久間氏が楽屋に一歩も入って来なかったと明かし、「もう帰りたくてしょーがないの」とぼやいた。

一方の佐久間氏は、6日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、太田に対し、「その……、面倒くさいんですよ(笑)」と本音を吐露。「先に言っとく。俺は、太田さん好きだからね。学生時代から爆笑問題のライブも行ってるし、爆笑問題のYouTubeにも出てるし。文句言われても、俺、番組に2回呼んでるし。嫌いなわけない」と念入りに前置きしながら、「好きと面倒くさいは別なんだよ! わかってほしいの!」と必死に説明した。

また、収録当日、太田の楽屋を訪ねると、「俺のこと嫌いだろ? なんで俺のことを呼んだんだ!」「お前、調子乗りやがって!」とまくし立てられ、「面倒くせーな(笑)」と内心辟易していたという佐久間氏。「どうせ打ち合わせしたって、好きなこと言うだけなんだから」「太田さんは自由にやってくれていい」と考えていたため、早々に打ち合わせを切り上げたが、「何にも打ち合わせ通りしゃべんない(笑)。自分の好きな話で入ってきて」と予想通りの展開に苦笑する場面も。

しかし、収録には手ごたえを感じているようで、「今、編集中でめちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いんですけど、もう速射砲のようにずっとしゃべってて。しゃべりすぎて、こっちが気を使ってカットするかどうか悩んでるぐらいんですけど。いろんなこと言い過ぎて……」と含み笑い。最後は、「まもなく放送するんで。めちゃくちゃ面白い会なんで、楽しみにしててください」と自信たっぷりにアピールしていた。12日に放送された『あちこちオードリー』は、TVerほかで配信中。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。