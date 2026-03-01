「あれ、鼻が高いだろうな」

お笑い芸人の有吉弘行が、2月15日放送のJFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。子どもを持つ父親として、そして一人のエンターテイナーとして、胸の奥にしまってきた“密かな野望”を、ぽつりと打ち明けた。

有吉弘行

「ああいうのやりたい」「ディズニーの映画とかいいな」

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』で、アルコ＆ピースが宣伝アンバサダーおよびゲスト声優(兵士役)を務めたことについて、有吉は、「いわゆる番宣担当ですよね?」「脇役ですよね?」とイジりながら、「いいことだね」と素直に祝福。続けて、「ああいうのやりたい。俺なんて子供いるから、ディズニーの映画とかいいなって思うね」と語り、「爆笑の田中さんとか、チョコプラとかさ。サバンナの高橋くんとか。あれ、鼻が高いだろうなと思うよな」と、ディズニー映画の吹き替え声優を担当した芸人がうらやましそうだった。

以前の放送で、子供がディズニー映画にドハマりしており、自身もよく観ると明かしていた有吉。そのため、ディズニー映画の吹き替え声優に憧れているようで、「叶いませんかね? 本当に」と吐露。過去には、米コメディ映画『テッド』シリーズでテッド役を担当したが、「子供に見せるような映画じゃないんで……。下ネタ多いんでね」と悔しげにぼやくと、アルコ＆ピース・平子祐希は、「確かにね。それで言うと、『ドラえもん』はありがたい」と苦笑い。有吉は、「俺も兵士でいいんだよ。まあ、そういうのも巡り合わせですけどね」と期待を込めていた。