千葉県千葉市「好きな駅」ランキング

千葉県千葉市は房総半島の付け根に位置し、西側は東京湾に面している政令指定都市。人口は約98万7,000人(2026年2月1日現在)。中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区という6つの行政区で構成される。今回、マイナビニュース会員601人を対象に、千葉県千葉市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

東京の都心部や成田国際空港などに近く、鉄道の他に高速道路も整備され、交通の便が良好な千葉市。中心部には県庁をはじめとする公共施設やオフィスビル、商業施設が集まる。東京都心と比べてリーズナブルなマンションも多く、居住地としても優れている。

鉄道はJR東日本の総武線・内房線・外房線・京葉線、京成電鉄の千葉線・千原線、千葉モノレール(千葉都市モノレール1・2号線)の3社7路線が通り、合計で47の駅がある。

5位 : 動物公園駅 (2.9%)

動物公園駅は千葉モノレール(千葉都市モノレール2号線)の駅。北側出入口が千葉市動物公園の正門ゲートと直結しているほか、千葉県総合スポーツセンターの野球場、陸上競技場、庭球場、体育館、武道館などの施設にも近い。その周囲には住宅地が広がっている。

動物公園駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(6人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(3人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(1人)となった。

ユーザーコメント

「千葉市動物公園に良く行っていたので」(男性・61歳)

「子供と一緒によく出かけた駅だから」(男性・44歳)

「動物が好きだからここがすきです」(女性・55歳)

「レッサーパンダがいるから」(男性・51歳)

5位 : 新千葉駅 (2.9%)

動物公園駅と同率で5位に入った新千葉駅は京成千葉線の駅。周辺は住宅地だが、JR線の千葉駅まで徒歩5分で行ける距離にある。千葉駅まで歩けば大型商業施設や飲食店なども多く、ショッピングやグルメを楽しめる。

新千葉駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(4人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(4人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(3人)となった。

ユーザーコメント

「アクセスもよく、落ち着いていた」(男性・49歳)

「雰囲気や佇まいが魅力的に感じられるから」(男性・42歳)

「行ってみたいし良さそうだから」(女性・29歳)

4位 : 稲毛海岸駅 (3.2%)

稲毛海岸駅はJR京葉線の駅。東京駅まで乗換えなしで行くことができ、海浜幕張駅などから武蔵野線へ直通列車も運転される。新木場駅で東京メトロ有楽町線とりんかい線、千葉みなと駅で千葉都市モノレールに乗り換えることができ、各方面へのアクセスも良い。

駅周辺は検見川浜と海浜幕張も含む海浜ニュータウンとして開発された埋立地。美しい街並みや走りやすい道路などが整備され、駅前に「イオンマリンピアショッピングセンター」といった大型商業施設もあるため、住みやすい環境が整っているといえる。稲毛海浜公園、稲毛ヨットハーバーなどにも近く、レジャーでも利用される駅となっている。

稲毛海岸駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(6人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(4人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(3人)となった。

ユーザーコメント

「学生時代に学校が近くだったのでよく利用していた。天気の良い日は海岸に行って海を満喫していた良い思い出があります」(男性・55歳)

「稲毛海岸駅は高校時代に彼女と遊んだりデートしたりした思い出の海岸がある駅なので今も懐かしく思い入れがある駅です。当時の駅前は何もなく結構さみしいところだったと記憶しています。とても懐かしいです」(男性・64歳)

「稲毛海浜公園に行くターミナル駅だからです。地魚の寿司店など見つけて楽しい思い出有ります」(男性・58歳)

「よく行く駅で町もきれいなので」(男性・56歳)

3位 : 幕張駅・京成幕張駅 (9.3%)

幕張駅はJR総武線(各駅停車)、京成幕張駅は京成千葉線の駅。この2駅は徒歩3～5分という近距離にあり、ほぼ同エリアといえるため、今回のアンケートではひとつにまとめた。駅周辺は住宅街となっており、幕張駅南口に商業施設が集まっている。千葉街道まで足を伸ばせば、街道沿いに「イトーヨーカドー 幕張店」などの大型商業施設もある。

幕張駅・京成幕張駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(14人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(12人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(9人)となった。

一方で、回答内容を見ると、「幕張メッセが近い」「イベントでよく使う」「展示会・ライブの印象が強い」といった記述が多く見られた。これらの内容から、海浜幕張駅(幕張メッセなどの最寄り駅)を想定して答えた人も一定数いた可能性がある。実際には、幕張駅・京成幕張駅から幕張メッセ周辺の施設までは距離があり、JR総武線や京成千葉線から幕張メッセ方面へ向かう場合、幕張本郷駅・京成幕張本郷駅での乗換えが一般的となっている。

ユーザーコメント

「駅周辺の景観が好きだから」(男性・42歳)

「乗り換えでいつも使っているから」(女性・69歳)

「旅行先で立ち寄った駅であるので印象深く、記憶に残っているから」(女性・66歳)

「何とはなしに雰囲気が好きなので」(男性・54歳)

「親戚のマンション近くの駅で数回行きました。駅周辺が好きです」(女性・47歳)

2位 : 千葉駅 (18.8%)

千葉駅はJR東日本と千葉都市モノレールの駅。JR東日本は総武線の快速と各駅停車が東京都内に向けて運転されるほか、銚子方面や成田方面へ向かう総武本線・成田線、木更津・館山方面へ向かう内房線、上総一ノ宮・安房鴨川方面へ向かう外房線の列車も運転される。千葉モノレールの駅もあり、京成千葉駅(京成千葉線)とも連絡通路でつながるなど、千葉県の中核をなす主要駅として機能している。

駅周辺には、「ペリエ千葉」「マインズ千葉」「ヨドバシカメラ マルチメディア千葉」「そごう千葉店」をはじめ、多くの商業施設や飲食店が集まり、ショッピングとグルメを楽しめる。駅から少し離れると住宅地が広がり、競輪スタジアム「TIPSTAR DOME CHIBA」を備える千葉公園をはじめ、緑地も多い。

千葉駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(23人)と「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(23人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(16人)となった。

ユーザーコメント

「蘇我駅とも迷いましたが、千葉で一番デカい駅でモノレール、京成千葉駅とも隣接していて乗り換えの便が良く、買い物スポットも充実しているからです」(男性・41歳)

「駅前ターミナルが広々としていて栄えているので」(男性・54歳)

「駅前のデパートや飲食店が充実しているから」(男性・61歳)

「千葉モノレールの懸垂車両が駅から出てくる風景が好き」(男性・49歳)

「交通の便が良く、駅周辺が便利なので」(男性・68歳)

1位 : 海浜幕張駅 (23.2%)

海浜幕張駅は美浜区にあるJR京葉線の駅。東京～蘇我間を走る各駅停車や快速をはじめ、一部の特急列車も停車する。海浜幕張駅発着の列車もあり、京葉線から武蔵野線へ直通する列車も多い。海浜幕張駅から大宮駅へ向かう「しもうさ号」も運転される。

日本最大級のイベントホールと国際展示場などで構成される幕張メッセ、プロ野球の千葉ロッテマリーンズが本拠地とするZOZOマリンスタジアムを中心とした幕張副都心の玄関口として知られ、展示会やライブ、野球観戦などの来場者が多く利用する。駅前に多数の商業施設や宿泊施設も建ち並んでいる。

海浜幕張駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(29人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(23人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(22人)となった。

ユーザーコメント

「人気のスポットが多く、観光・レジャー・ショッピングのすべてが楽しめるから」(男性・42歳)

「都心へのアクセスが良く商業施設も揃っていて楽しく住みやすい」(女性・45歳)

「幕張メッセをよく利用しました。周辺のビル群にはレストラン充実しており、とてもおしゃれで楽しい駅だと感じます」(男性・57歳)

「千葉ロッテマリーンズのファンで球場に行くために利用した覚えがあるから」(女性・52歳)

「千葉県最大の都市でテレビドラマでも利用されているから」(男性・60歳)

その他 (7位以降)

7位以降は、幕張本郷駅・京成幕張本郷駅(2.6%)、稲毛駅・京成稲毛駅(2.6%)、幕張豊砂駅(2.6%)、桜木駅(2.3%)と続いた。各駅に対して、幕張本郷駅・京成幕張本郷駅は「便利で良く使う駅なので」、稲毛駅・京成稲毛駅は「一番よく利用していた駅だから」、幕張豊砂駅は「新しくてきれいだし、デザインが素敵です」、桜木駅は「のんびりとしていてリラックスできる雰囲気だから」といったコメントが寄せられた。

千葉県千葉市「好きな駅」ランキング

1位 : 海浜幕張駅 ［JR京葉線］(23.2%)

2位 : 千葉駅 ［JR総武線・外房線、千葉モノレール］(18.8%)

3位 : 幕張駅・京成幕張駅 ［JR総武線、京成千葉線］(9.3%)

4位 : 稲毛海岸駅 ［JR京葉線］(3.2%)

5位 : 新千葉駅 ［京成千葉線］(2.9%)

5位 : 動物公園駅 ［千葉モノレール］(2.9%)

7位 : 幕張本郷駅・京成幕張本郷駅 ［JR総武線、京成千葉線］(2.6%)

7位 : 稲毛駅・京成稲毛駅 ［JR総武線、京成千葉線］(2.6%)

7位 : 幕張豊砂駅 ［JR京葉線］(2.6%)

10位 : 桜木駅 ［千葉モノレール］(2.3%)

千葉市の「好きな駅」アンケートは、行政・商業の中心である千葉駅と、幕張メッセやZOZOマリンスタジアムなどの最寄り駅として知られる海浜幕張駅に人気が集中。都市機能の違いから上位の票が分散し、巨大都市にありがちな「1強型」とは異なる興味深い結果となった。海浜幕張駅の人気が千葉駅を上回ったこと、3位に幕張駅・京成幕張駅が入ったことも含め、「幕張」の名が全国区で知れ渡っていることを改めて印象づけた。