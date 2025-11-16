埼玉県さいたま市「好きな駅」ランキング

埼玉県さいたま市は、県の南東部にある県庁所在地。政令指定都市である同市には現在、浦和区、大宮区、中央区、南区、西区、北区、見沼区、桜区、緑区、岩槻区という10の区が存在する。今回はマイナビニュース会員約600人を対象に、さいたま市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

さいたま市が誕生するまで、埼玉県における行政の中心は県庁のある浦和市、商業と交通の中心は大宮駅を中心とした大宮市とされていた。2001年、当時の浦和市、大宮市、与野市を合併し、さいたま市が誕生。2005年には岩槻市を編入している。

合併後、浦和区と大宮区、元与野市だった中央区にまたがる位置に「さいたま新都心」が誕生。官公庁の出張機関が進出し、新たな行政の中心となった。大手企業が入居するオフィスビルに加え、国内最大級の多目的ホール「さいたまスーパーアリーナ」、大型ショッピングモール「コクーンシティ」もあり、ビジネス・文化・商業等でも中心的な役割を担っている。

鉄道はJR東日本の東北・上越・北陸新幹線などが大宮駅に停車するほか、京浜東北線、埼京線、湘南新宿ライン、武蔵野線、宇都宮線、高崎線、川越線がさいたま市内を通る。東武アーバンパークライン(野田線)やニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)、埼玉高速鉄道(埼玉スタジアム線)も通っており、4社11路線で合計31の駅がある。

さいたま市「好きな駅」5位 : 大宮公園駅 (4.5%)

大宮公園駅は東武アーバンパークライン(野田線)の駅。同路線は大宮駅から柏駅を経て船橋駅までを結び、埼玉県南東部の春日部市、千葉県北西部の野田市なども経由する。大宮公園駅は大宮駅から列車で約4分の位置にある。2016年、さいたま市内で最古だったという駅舎を改築。現在の駅舎はデザイン性の高い平屋建てとなっている。

駅付近に駅名の由来となった大宮公園のほか、大和田公園、大宮第二公園、大宮第三公園がある。大宮公園に野球場、サッカー場、陸上競技場があり、隣接して創建2,500年を迎える武蔵一宮氷川神社もある。他の公園も野球場、テニスコート、プールなどが整備され、スポーツを楽しむ人だけでなく、スポーツを観戦する人にも利用される駅となっている。

大宮公園駅を好きな理由として、「駅周辺に観光地があるから」(6人)と「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(6人)が同率で1位に。次いで「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「公演の近くで、佇まいも素敵だから」(男性・68歳)

「公園が綺麗だったので」(女性・45歳)

「緑が多く、癒されるから」(女性・41歳)

「駅の周りの風景がよい」(男性・41歳)

さいたま市「好きな駅」4位 : 南浦和駅 (5.1%)

南浦和駅はJR東日本の京浜東北線と武蔵野線が接続する駅。南北に延びる京浜東北線と、東西に延びる武蔵野線が交差するため、乗換え等で利用する人が多い。京浜東北線の車両基地であるさいたま車両センターが近隣にあることから、南浦和駅発着の列車が多く、京浜東北線の利用者にとってなじみのある駅名だろう。

駅の周囲に大規模な商業施設はないものの、スーパーマーケットや飲食チェーン、コンビニエンスストア、居酒屋が多い。北原公園、水深公園、御嶽公園、弁天公園などの公園、大谷場氷川神社といった緑地もある。浦和駅と同じく浦和競馬場への最寄り駅でもある。

南浦和駅を好きな理由として、「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(6人)と「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(6人)が同率で1位に。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「小学生の頃、学校最寄り駅から武蔵野線に乗って当時はまだ東北新幹線が開通していなかったので東北・信越方面行の特急が文字通りガンガン通るのを鉄道好きの友達と京浜東北線のホームから飽きることなく眺めていた思い出の駅です」(男性・56歳)

「始発電車が頻繁にあり、楽に移動ができるので」(男性・58歳)

「その昔川崎市の稲田堤から武蔵野線で乗り換えていた駅なので懐かしい」(男性・74歳)

「南浦和駅は周辺施設が便利だから」(男性・42歳)

「浦和競馬場があるので」(男性・50歳)

さいたま市「好きな駅」3位 : 浦和駅 (8.4%)

浦和駅はJR東日本の京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインが乗り入れる駅。さいたま市内で最も古い駅のひとつであり、交通の利便性では大宮駅に及ばないものの、埼玉県庁とさいたま市役所の最寄り駅であるなど、現在も主要な駅であることに変わりはない。

駅前にアトレ浦和や浦和パルコ、伊勢丹浦和店といった大型商業施設があるほか、商店街も数多くあり、ショッピングやグルメを楽しめる。埼玉県庁とさいたま市役所に加え、その周囲に浦和地方合同庁舎、さいたま地方裁判所などもあり、官公庁への最寄り駅となっている。

浦和駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(11人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(10人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(7人)となった。

ユーザーコメント

「商業施設が駅周辺に充実しているし、バスも多く出ていて便利な所だからです」(女性・51歳)

「埼玉県内へのアクセスが一番優れているところが魅力」(男性・39歳)

「伊勢丹があり、活気がある」(男性・68歳)

「自宅からの最寄り駅で都内の主要駅に乗り換えなしで行け便利で好き」(女性・61歳)

「サッカー観戦や、ショッピングや、食事などに便利」(女性・63歳)

さいたま市「好きな駅」2位 : さいたま新都心駅 (11.2%)

さいたま新都心駅にはJR東日本の京浜東北線、宇都宮線、高崎線が乗り入れる。「さいたま新都心」のまちびらきに先立ち、2000年に開業した新しい駅で、雲の波のようなやわらかく流れる形態を取り入れたデザインが特徴。大宮駅から近く、交通の便も申し分ない。

駅前に近代的な高層ビルが並び、官公庁の出張機関が進出しているほか、大手企業のオフィスも入居している。さいたまスーパーアリーナやコクーンシティなども駅周辺にあるため、ショッピングやレジャーでも利用される。

さいたま新都心駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(21人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(17人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(15人)となった。

ユーザーコメント

「『コクーンシティ』があり、映画を観ることができて、美味しい食事も楽しめます。また、『さいたまスーパーアリーナ』もあり、コンサートも観に行けます」(女性・59歳)

「利便性が高く、駅周辺の整備が進んでいて、便利だから」(男性・67歳)

「大型商業施設・イベント会場になる『さいたまスーパーアリーナ』を利用することがある」(男性・58歳)

「オシャレなデザインなので、好きです」(女性・38歳)

「駅周辺にいろいろなものがあり、利便性が高いから」(男性・67歳)

さいたま市「好きな駅」1位 : 大宮駅 (34.0%)

大宮駅は東北・上越・北陸新幹線などの停車。在来線もJR東日本の京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン、埼京線、川越線が乗り入れるほか、東武アーバンパークライン(野田線)やニューシャトル(埼玉新都市交通伊奈線)の起終点であり、埼玉県における交通の要衝として知られる。駅に隣接して、車両修理等を行うJR東日本大宮総合車両センターもある。

駅前は東口と西口に分かれ、東口にルミネ大宮や高島屋大宮店、西口にそごう大宮店や大宮アルシェなどの大型商業施設がある。駅構内のエキュート大宮も多彩な店舗が出店しており、改札を出ることなくショッピングやグルメを楽しめる。イベントやコンサートが開催される大宮ソニックシティへの最寄り駅でもある。鉄道ファンの「聖地」鉄道博物館、野球場・サッカー場・陸上競技場もある大宮公園へ向かう際の乗換えで利用する人も多いだろう。

大宮駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(81人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(49人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(41人)となった。

ユーザーコメント

「いろいろな線が通過していてとても便利であること。駅構内にたくさんの出店があり、買い物が便利なことの2点が理由です」(男性・74歳)

「駅構内にお気に入りの店舗がある。バラエティに富んだ商品がたくさんあり見ているだけでも楽しめる。周辺も活気があって面白い」(女性・70歳)

「駅構内にもショップや飲食店があり、友人と集まったり、お土産を買うのにも便利だから」(女性・56歳)

「いろいろな線の列車が来て便利だし、鉄道博物館がある」(男性・68歳)

「撮り鉄が趣味で一度にいろんな種類の電車が撮れるから」(男性・54歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、鉄道博物館駅(4.2%)、東大宮駅(3.4%)、武蔵浦和駅(3.4%)、浦和美園駅(2.8%)、西浦和駅(2.2%)と続いた。各駅に対して、鉄道博物館駅は「鉄道ファンならここしかない」、東大宮駅は「大学1・2年時に利用した駅で思い出深い駅」、武蔵浦和駅は「乗り換えに便利だからです」、浦和美園駅は「『埼玉スタジアム』に行く時に使う駅だから」、西浦和駅は「のんびりとした風情で散歩したくなる駅だから」といったコメントが寄せられた。

埼玉県さいたま市「好きな駅」ランキング

1位 : 大宮駅 ［東北・上越・北陸新幹線、JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン・埼京線・川越線、東武野田線、ニューシャトル］(34.0%)

2位 : さいたま新都心駅 ［JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線］(11.2%)

3位 : 浦和駅 ［JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン］(8.4%)

4位 : 南浦和駅 ［JR京浜東北線・武蔵野線］(5.1%)

5位 : 大宮公園駅 ［東武野田線］(4.5%)

6位 : 鉄道博物館駅 ［ニューシャトル］(4.2%)

7位 : 東大宮駅 ［JR宇都宮線］(3.4%)

8位 : 武蔵浦和駅 ［JR武蔵野線・埼京線］(3.4%)

9位 : 浦和美園駅 ［埼玉高速鉄道］(2.8%)

10位 : 西浦和駅 ［JR武蔵野線］(2.2%)

旧大宮市の大宮駅、旧浦和市の浦和駅が1・2位を占めるかと思われた今回のアンケートだが、結果は大宮駅が他の駅を大きく引き離して1位に。埼玉県内最大の駅としての知名度と利便性に加え、駅周辺にさまざまな施設があることも評価された。2位に入ったさいたま新都心駅は、さいたまスーパーアリーナやコクーンシティの最寄り駅であることも知名度を上げる要因に。浦和駅は3位だったが、駅周辺の再開発が進めば、さらに人気が出るかもしれない。