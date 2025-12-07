神奈川県相模原市「好きな駅」ランキング

神奈川県の北部に位置する相模原市は、横浜市と川崎市に次いで人口の多い政令指定都市であり、緑区、中央区、南区の3区が存在する。今回はマイナビニュース会員約600人に、神奈川県相模原市の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

相模原市は市域の約3分の2が山林となっているほか、相模湖、津久井湖といった湖も有する自然豊かな地域。製造業が集まる地域もあり、とくにロボット産業の振興に力を入れている。市の東側は都心へのアクセスが良く、住宅地としての人気に加え、商業施設も多い。

鉄道はJR東日本の中央本線・横浜線・相模線、京王電鉄の相模原線、小田急電鉄の小田原線・江ノ島線という3社6路線が通り、全路線合わせて16の駅がある。

5位 : 相模湖駅 (8.9%)

相模湖駅はJR中央本線の駅。中央本線は東京駅から長野県の塩尻駅を経由し、愛知県の名古屋駅まで続く路線。相模湖駅から東京駅まで約1時間20～30分前後の距離となる。

駅名の通り相模湖の最寄り駅で、湖畔までの距離は徒歩で10分ほど。相模湖では遊覧船や釣りを楽しめるほか、遊園地、キャンプ、バーベキュー、温泉を楽しめる複合レジャー施設「さがみ湖MORIMORI」もある。石老山では巨大な奇岩奇石を見ながら登山を楽しめる。レジャー・観光スポットに加え、ゴルフ場も多い。

相模湖駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(18人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(10人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(6人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「相模湖目的で訪れ、自然豊かでありながら観光も楽しめる駅周辺だった」(男性・53歳)

「かなり以前、職場の慰安旅行で訪れて、湖の美しさと周辺の景色の美しさが、脳裏に残っている」(男性・72歳)

「相模湖周辺の自然、『さがみ湖MORIMORI』のアウトドアテーマパークが楽しめる」(男性・65歳)

「相模湖で遊ぶのにアクセスがいいから」(女性・32歳)

「相模湖の景色が好きだからです」(男性・56歳)

4位 : 小田急相模原駅 (13.5%)

小田急相模原駅は小田急小田原線の駅。相模原市と座間市の市境にある駅で、双方の市民から利用されている。普通と準急が停車するほか、平日朝ラッシュ時の上り方面に限り通勤急行が停車する。小田急線を利用すると新宿駅まで約45分、海老名駅で相鉄線に乗り換えると横浜駅まで45分前後で行ける立地となっている。

駅前には、大型商業施設の「ラクアル・オダサガ」「ペアナード・オダサガ」「イトーヨーカドー相模原店」があるほか、サウザンロード相模台商店街、アクト南口一番街商店街といった商店街もあり、ショッピングやグルメを楽しめる。駅から少し離れると住宅街が広がる一方、複数のゴルフ場や在日アメリカ陸軍の相模原住宅地区などもある。

小田急相模原駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(19人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(14人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(12人)、「駅周辺に観光地があるから」(12人)となった。

ユーザーコメント

「いろいろ見るところがあるので良いと思いました」(女性・36歳)

「駅周辺がお店がいっぱいあって雰囲気がいいから」(男性・49歳)

「家族が過去に住んでおり、利用しやすかった記憶があるから。小田急が便利」(女性・26歳)

「のどかで落ち着いた雰囲気があるから」(女性・46歳)

「何度か利用したことがあるが、便利だと感じた」(男性・45歳)

3位 : 相模大野駅 (14.3%)

相模大野駅は小田急電鉄の小田原線と江ノ島線が接続する駅。「相模女子大学 最寄駅」の副駅名を持つ。上りは都心へ、下りは小田原・箱根方面へ向かう小田原線と、この駅を起点に湘南方面へ向かう江ノ島線が延び、それぞれの路線への乗換え利用が多い。

駅周辺には、駅直結の商業施設「相模大野ステーションスクエア」をはじめ、大型商業施設「ボーノ相模大野」、複合施設「相模大野ジョイモアーズ」が並ぶ。キャンパス通りや大野銀座商店街といった商店街もあり、ショッピングとグルメを楽しめる。商店街の先に相模女子大学のキャンパス、さらに相模大野中央公園などの緑地が広がる。

相模大野駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(20人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(17人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(12人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(12人)となった。

ユーザーコメント

「小田急の小田原線と江ノ島線の分岐点であることから、快速急行・急行・準急・各駅停車が全て停車します。小田原、江ノ島のどちらに行くにも大変便利。北口は商業エリア、南口は閑静な住宅街が広がり、エレベーターや車いす対応トイレなどバリアフリー設備が充実している」(男性・65歳)

「周辺の街並みが好きです。何かとついつい行っています。交通の便もいいですね」(男性・66歳)

「商業施設が多く、都心にも出やすくて便利な駅だからです」(女性・51歳)

「学生時代に住んでいた街で、懐かしさを感じました」(女性・46歳)

「江ノ島に行く時に乗り換え駅として良く利用していたから」(男性・52歳)

2位 : 橋本駅 (18.3%)

橋本駅はJR横浜線・相模線と京王相模原線の接続駅。相模原市で最も乗入れ路線が多く、駅の近くにリニア中央新幹線(JR東海)の地下駅が併設される計画となっている。

大型商業施設の「ミウィ」「イオン」「Ario橋本」をはじめ、映画館やタワーマンションなどもあり、商業施設と集合住宅が集まっている。南口でリニア中央新幹線の駅の開発が進んでおり、開発にともない移転した相原高校の広い跡地が広がる。

橋本駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(36人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(16人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(16人)となった。

ユーザーコメント

「JR横浜線、相模線と京王相模原線が乗り入れていますが、将来的にリニア新幹線の神奈川駅(仮称)がここにできます。そのことによってかなり発展するのではないかと思います」(男性・41歳)

「周りに飲食店が多いのがいいですし、交通の便がすごくいいのでよく使ってました」(男性・42歳)

「乗り入れ路線が3つあり、とても乗り換えしやすいから」(女性・58歳)

「昔はさびれてましたが、最近は鉄道網が発達してにぎやかになりました。今後も発展することを期待して注目してます」(男性・57歳)

「リニアの開業で大きな変化が見込まれるから」(男性・31歳)

1位 : 相模原駅 (18.6%)

相模原駅はJR横浜線の駅。横浜線は八王子駅と東神奈川駅を結ぶ路線だが、一部列車は東神奈川駅から横浜駅を経由して根岸線に直通し、桜木町駅、磯子駅、大船駅まで運転する列車も走っている。相模原駅から八王子駅まで約16分、町田駅まで約10分前後、横浜駅までは快速を利用した場合で約33分となる。

駅の南口側に市街地が広がり、駅ビル「セレオ相模原」「相模原イッツ」や、さがみ夢大通り商店街といったショッピングスポットが充実している。北口側は在日米軍の相模総合補給廠があり、一部は2014年9月に日本政府へ返還された。2025年5月、返還された土地の利用計画骨子が決定し、商業施設・マンション・オフィスなどを建築する計画が発表された。

相模原駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(28人)。次いで「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(18人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(15人)となった。

ユーザーコメント

「交通の要所で利便性が高い。また、駅や駅周辺の雰囲気が良く、情緒豊かで、落ち着いた街並みも心地よいと感じている」(男性・64歳)

「駅全体の雰囲気が好きで、商業施設なども充実しているので」(男性・77歳)

「『相模川ふれあい科学館 アクアリウム』に行った時に利用した記憶があるので」(男性・40歳)

「商業施設や飲食店が多く、賑やかだから」(男性・60歳)

「以前に利用した事がありました。駅、その周辺の街並みの雰囲気が好きでした」(男性・59歳)

「見た目の景観が近代的で魅力的だから」(男性・41歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、淵野辺駅(4.9%)、藤野駅(3.2%)、南橋本駅(2.9%)、古淵駅(2.9%)、東林間駅(2.9%)と続いた。各駅に対して、淵野辺駅は「箱根駅伝で有名な青学・國學院が並んでいる」、藤野駅は「ノスタルジックな雰囲気の中で懐かしい面影」、南橋本駅は「再開発がうまく進んでいるので」、古淵駅は「駅前のエリアがとてもまったりとしていてのんびり出来るからです」、東林間駅は「東林間から小田急相模原ヘ通じる道路は商店が連なって賑やか」といったコメントが寄せられた。

神奈川県相模原市「好きな駅」ランキング

1位 : 相模原駅 ［JR横浜線］(18.6%)

2位 : 橋本駅 ［JR横浜線・相模線、京王相模原線］(18.3%)

3位 : 相模大野駅 ［小田急小田原線・江ノ島線］(14.3%)

4位 : 小田急相模原駅 ［小田急小田原線］(13.5%)

5位 : 相模湖駅 ［JR中央本線］(8.9%)

6位 : 淵野辺駅 ［JR横浜線］(4.9%)

7位 : 藤野駅 ［JR中央本線］(3.2%)

8位 : 南橋本駅 ［JR相模線］(2.9%)

8位 : 古淵駅 ［JR横浜線］(2.9%)

8位 : 東林間駅 ［小田急江ノ島線］(2.9%)

上位2駅は僅差となったが、乗入れ路線が多くリニア中央新幹線に伴う再開発でも注目される橋本駅をかわし、市名と同じ相模原駅が1位を獲得した。小田急小田原線・江ノ島線の接続駅で乗換え利用の多い相模大野駅が3位、商業施設もある小田急相模原駅が4位に。市街地の駅が上位に入る中、相模湖駅が5位にランクインしており、相模原市がレジャー・観光でも楽しめる地域であることを感じさせる結果となった。