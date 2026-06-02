甘木鉄道は、新型車両ARe500形「ARe501」の運行を6月10日から開始すると発表した。6月10～23日の平日(6月19日は除く)、日中時間帯に甘木駅から基山駅まで5往復運行。6月24日から通常通り運行予定とされている。

同社は車両の老朽化等に対応するため、新型車両ARe500形(電気式気動車)を導入。1年に1両のペースでARe500形を新造し、計8両を導入して現行の車両をすべて置き換える。新型車両の1両目となる「ARe501」の運行開始にあたり、現行の「AR401」が更新対象とのこと。

6月10～23日の平日日中(6月19日は除く)、「ARe501」の上り(基山方面)は甘木駅10時2分発・基山駅10時30分着、甘木駅11時18分発・基山駅11時46分着、甘木駅12時31分発・基山駅12時59分着、甘木駅13時43分発・基山駅14時11分着、甘木駅15時24分発・基山駅15時52分着で運行予定。下り(甘木方面)は基山駅10時44分発・甘木駅着11時11分着、基山駅11時58分発・甘木駅着12時25分着、基山駅13時10分発・甘木駅着13時37分着、基山駅14時19分発・甘木駅着14時47分着、基山駅16時1分発・甘木駅着16時30分着で運行を予定している。なお、車両運用の都合等により、予定通り運行されない場合がある。