千葉県船橋市「好きな駅」ランキング

船橋市は千葉県の北西部に位置し、人口は約65万人で、千葉市に次ぐ千葉県第2の都市。住宅地に加え、工業と商業、さらに農業や漁業も盛んな地域となっている。今回はマイナビニュース会員601人に、船橋市の好きな駅を質問。その結果をランキング形式で紹介する。

大型商業施設の多い街として知られる船橋市だが、江戸時代から宿場町や漁業の拠点として栄えた歴史もあり、現在も意富比神社(船橋大神宮)や三番瀬の干潟などの歴史的な建造物をはじめ、自然が残る場所もある。

鉄道網も充実しており、東京都心や成田空港へのアクセスに優れている点も特徴。JR東日本の総武線・武蔵野線・京葉線をはじめ、京成本線、京成松戸線、東京メトロ東西線、東武アーバンパークライン(野田線)、東葉高速鉄道、北総鉄道の6社9路線が通り、計30の駅がある。

5位 : 南船橋駅 (6.7%)

南船橋駅はJR京葉線の駅。京葉線の上りは舞浜・新木場・東京方面、下りは海浜幕張・蘇我方面へ行ける。西船橋方面から武蔵野線の列車も乗り入れ、海浜幕張駅まで運転される。

船橋競馬場駅の南側にある駅で、直線距離で400m程度しか離れていない。ただし、歩く場合は競馬場を迂回する必要があるため、総距離は1.7km、徒歩だと15～18分ほどかかる。駅前には、船橋競馬場や多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」、大型商業施設「ららぽーと TOKYO-BAY」「IKEA Tokyo-Bay」などがある。

南船橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(9人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(7人)、「駅周辺に観光地があるから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「南船橋駅は交通の便が良く旅行に利用します。また、アウトレットモールがあってショッピングに利用します」(男性・57歳)

「駅周辺には、ららぽーとなどの大規模な商業施設があり利便性が高いので」(男性・67歳)

「バスケットが好きで、よく千葉ジェッツの試合を見に『LaLa arena TOKYO-BAY』に行くので、利用しています」(男性・52歳)

「駅周辺の商業施設が充実していて行きやすい」(男性・35歳)

「『幕張メッセ』に行く時の乗換駅でよく利用するから」(男性・52歳)

4位 : 船橋競馬場駅 (7.0%)

船橋競馬場駅は京成本線の駅。京成本線は京成上野～成田空港間を結ぶ路線で、京成上野駅から船橋競馬場駅まで、普通を利用すると約48分だが、途中で快速に乗り換えると10分ほど短縮できる。徒歩で15～18分ほどの距離にJR京葉線の南船橋駅もある。

駅名の通り船橋競馬場の最寄り駅で、来場者が利用するほか、競馬場の横にある大型商業施設「ららぽーと TOKYO-BAY」へ行く人も多い。「コーナン船橋花輪インター店」「オーケー 船橋競馬場店」といった商業施設もあり、ショッピングとグルメを楽しめる。

船橋競馬場駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(11人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(8人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「競馬場のそばということで独自の空気やワクワクな感じがある。近くにコンビニやスーパーマーケットもあるので帰りに買い物もできて便利はいいです」(男性・37歳)

「競馬場とその周辺の雰囲気が好きだから」(男性・50歳)

「競馬場の最寄り駅で、駅名を聞いただけでワクワクするから」(男性・54歳)

「駅周辺のエリアを散歩するのが好きだからです」(男性・45歳)

「10年前に済んでいてとても好きな駅だった」(男性・71歳)

3位 : 習志野駅 (7.8%)

習志野駅は京成松戸線の駅。京成松戸線は2025年3月末まで新京成線として営業していたが、同年4月に京成電鉄が新京成電鉄を吸収合併。京成電鉄の路線となった。松戸線は松戸～京成津田沼間を結び、習志野駅から京成津田沼駅まで約10分、松戸駅まで約34分かかる。

駅周辺はスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどがあり、買い物に便利な街といえる。住宅地が広がり、少し足を伸ばせば薬円台公園、北習志野近隣公園といった緑地も見られる。

習志野駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(9人)。次いで「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(7人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「駅周辺に商業施設もそろい生活に便利」(男性・64歳)

「使い勝手が良く不便なことが少ないから」(男性・41歳)

「住宅地と商店のバランスがよくなじみやすいこと」(男性・39歳)

「なんといっても昔は野原が広がっていた。商業施設もあり生活の利便性が高い」(女性・57歳)

「仕事で訪れたことがあるので馴染み深いです」(男性・32歳)

2位 : 西船橋駅 (19.3%)

西船橋駅はJR総武線・武蔵野線・京葉線、東京メトロ東西線、東葉高速鉄道が乗り入れ、千葉県随一の交通結節点となっている駅。東京都内および千葉県内の各所、さらに埼玉県内へ行く場合も利便性が高く、駅構内はつねに多くの乗換え客でにぎわっている。

駅直結の商業施設「ペリエ西船橋」、東京メトロの駅構内にある商業施設「西船橋メトロピア」などの駅ナカ施設が充実している。駅周辺にスーパー、コンビニ、ファストフード店なども多く、日々の買い物や飲食に便利な街といえる。駅から少し離れると住宅地が広がり、印内春日神社、勝間田公園といった緑地もある。

西船橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(53人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(18人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(18人)となった。

ユーザーコメント

「都心へのアクセスがいい地域で人の往来が多く、活気があり、特に南口の飲食店などのショップは人気があるようです。駅から直結していて外食だけでなく、日常の買い物でも重宝すると思います」(男性・63歳)

「様々な路線が入り組み、各施設へのアクセスもよいので、充実した駅ライフが楽しめる」(男性・53歳)

「乗り換えに便利なターミナルなので自然と利用する機会が増えます」(男性・63歳)

「乗り換えが便利で駅前が賑やかだから」(女性・52歳)

「都内にも千葉方面にも出やすく、どこへ行くにも便利だから」(男性・42歳)

1位 : 船橋駅 (20.7%)

船橋駅はJR総武線と東武アーバンパークライン(野田線)が接続。駅から徒歩2分の位置に京成船橋駅もあり、乗換え客でにぎわっている。JR総武線は各駅停車と快速の両方が停車し、各駅停車の利用で新宿駅、快速の利用で東京駅へ乗換えなしで行ける。各駅停車で新宿駅へ行く場合、途中の御茶ノ水駅にて同一ホーム上で中央線快速に乗り換えられる。

駅周辺には「シャポー船橋」「東武百貨店船橋店」「イトーヨーカドー船橋店」「船橋FACE」のほか、歩いて10分以内の距離に「イオンモール船橋」「ららぽーと TOKYO-BAY」といった大型商業施設があり、ショッピングとグルメが楽しめる。

船橋駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(22人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(21人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(20人)となった。

ユーザーコメント

「交通の便が良く駅周辺エリアも店が多くて利用しやすいと思う」(男性・49歳)

「都心へのアクセスがよく、駅周辺も商業施設が充実しているからです」(女性・51歳)

「多くの電車が乗り入れどのエリアに行くのにも便利だから。商業施設も多くて便利だから」(男性・50歳)

「利便性がいい、駅前が充実している」(男性・49歳)

「都心と変わらない栄えた駅周辺は魅力的です。美味しいラーメン屋さんがあるのも有名です」(男性・57歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、船橋法典駅(6.2%)、東船橋駅(5.0%)、京成船橋駅(3.4%)、新船橋駅(3.1%)、北習志野駅(2.8%)と続いた。各駅に対して、船橋法典駅は「中山競馬場の最寄り駅。午前中のホームに降りた時のワクワク感が好きだから」、東船橋駅は「何度か訪れたことがあり、いいお店がある」、京成船橋駅は「まわりに施設が多くて、便利だから」、新船橋駅は「雰囲気が良くて、周辺の空気が好きだから」、北習志野駅は「駅前の少し古びたアーケードがある商店街の雰囲気が良い」といったコメントが寄せられた。

千葉県船橋市「好きな駅」ランキング

1位 : 船橋駅 ［JR総武線、東武野田線］(20.7%)

2位 : 西船橋駅 ［JR総武線・武蔵野線・京葉線、東京メトロ東西線、東葉高速線］(19.3%)

3位 : 習志野駅 ［京成松戸線］(7.8%)

4位 : 船橋競馬場駅 ［京成本線］(7.0%)

5位 : 南船橋駅 ［JR京葉線］(6.7%)

6位 : 船橋法典駅 ［JR武蔵野線］(6.2%)

7位 : 東船橋駅 ［JR総武線］(5.0%)

8位 : 京成船橋駅 ［京成本線］(3.4%)

9位 : 新船橋駅 ［東武野田線］(3.1%)

10位 : 北習志野駅 ［京成松戸線、東葉高速線］(2.8%)

船橋市のアンケートでは、市の中心である船橋駅と、千葉県随一の交通結節点として知られる西船橋駅が1・2位を占めた。順位自体は想定内だが、両駅の差はわずかで、評価が拮抗している様子がうかがえる。一方で、大型商業施設や競馬場の最寄り駅といった「目的地型」の駅も上位に入り、船橋市ならではの多様な駅の魅力が反映された結果となった。