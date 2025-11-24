神奈川県横浜市中区「好きな駅」ランキング

横浜市中区は横浜市の東部に位置し、西側を除く三方が海に面した半島のような地域。神奈川県庁や横浜市役所といった行政機関が集まり、関内、元町、伊勢佐木町、横浜中華街などのビジネス街や商業エリアもある。今回はマイナビニュース会員約600人に、横浜市中区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

同区の臨海部は横浜港の一部として、流通・工業等のさまざまな産業が根づいている。関内や元町の周辺は商業施設、オフィスビル、高層住宅、ホテル等が多い。歴史的・文化的価値の高い建造物も数多く、中心から離れた山手エリアでは閑静な住宅地も広がる。鉄道はJR東日本の根岸線をはじめ、横浜市営地下鉄ブルーライン、みなとみらい線、京急本線が通る。

5位 : 山手駅 (6.1%)

山手駅はJR根岸線の駅。根岸線は京浜東北線と一体的な運行体系となっており、鶴見・川崎方面へ乗換えなしで行けるほか、一部時間帯において横浜線の列車も乗り入れる。

港から少し離れた閑静な住宅地の中にある駅で、駅前にスーパーマーケットやコンビニエンスストアがある一方、大型商業施設は存在していない。駅のすぐ近くに根岸外国人墓地があり、学校や寺、公園などもあって緑地が多く、落ち着いた街並みを形成している。

山手駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(9人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(7人)、「日常的に利用している（利用していた）駅だから」(6人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「今も住んでいますが山手の上のほうにいます。米軍施設の割と近いところです。山手の駅は少し不便なところもありますが愛着があってとてもいい駅だと思います」(男性・64歳)

「気軽に訪れられ、そこからの散策にも適した駅である」(男性・53歳)

「山手の雰囲気が好き」(男性・52歳)

「静かで高級感の感じる雰囲気だから」(男性・41歳)

「景観が良く、大きな公園につながるアクセスの良い駅だから」(男性・50歳)

4位 : 馬車道駅 (7.8%)

馬車道駅はみなとみらい線の駅。みなとみらい地区と赤レンガ倉庫や県庁舎などが集まる地区の中間にあり、駅のデザインは過去と未来の対比と融合をテーマにしているという。過去の象徴として壁にレンガを使用。一方で近未来的なシステム天井などを採用した。

駅名にもなった馬車道商店街は、煉瓦で舗装された道やガス灯の街路灯など、レトロな港町の面影を残し、ショッピングのみならず観光客も足を運ぶ街となっている。横浜市役所、横浜地方法務局、横浜第二合同庁舎の最寄り駅でもある。

馬車道駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(14人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(11人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(7人)となった。

ユーザーコメント

「仕事で頻繁に利用した駅であるし、赤レンガ倉庫など観光地も多いし、飲食店も多くて良い駅である」(男性・67歳)

「ネーミング自体が素敵。街の雰囲気もいい」(女性・73歳)

「駅周辺の印象が良いから」(男性・70歳)

「あの独特な街並みが好き」(男性・54歳)

「名前がすき。昔によくいったことがある」(女性・48歳)

3位 : 関内駅 (12.7%)

関内駅はJR根岸線と横浜市営地下鉄ブルーラインの駅。JR線は高架駅、ブルーラインは地下駅のため、乗り換える場合は少し時間がかかる。

関内は横浜港の開港とともに、貿易関連の会社や商店などが集まって発展した街だという。現在はオフィスビルが多いビジネス街となっているが、歴史的な建造物や産業遺構も数多く残り、港町の歴史を現代に伝えている。横浜スタジアムや大通り公園の最寄り駅でもあり、野球観戦やイベント、レジャー等での利用者も多い。

関内駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(23人)。次いで「駅周辺に観光地があるから」(20人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(15人)となった。

ユーザーコメント

「桜木町とも迷いましたが関内駅は利便性がよく素晴らしいですし、横浜スタジアムに近いというのも魅力です」(男性・41歳)

「都内から日帰りでめいっぱい遊べるので何度でも行きたい街である。今後の進化が楽しみだが、高層ビルばかりにならないように願う」(女性・70歳)

「伊勢佐木に歩いていけるところは都合の良い場所だと思います。駅前の繁華街もレトロチックで年配層から若年層まで楽しめると思います」(男性・57歳)

「横浜ベイスターズファンなので、ちょくちょく行きます。中華街も近いので好きなところです」(男性・66歳)

「仕事で時々利用した駅で、野球場があったり飲食店がたくさんあり楽しいから」(男性・62歳)

2位 : 桜木町駅 (20.7%)

桜木町駅もJR根岸線と横浜市営地下鉄ブルーラインの駅。鉄道の駅とは少し離れているが、新港地区へのロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」の駅名も桜木町駅となっている。

都市型循環式ロープウェイとしては「日本初」という「YOKOHAMA AIR CABIN」。桜木町駅から運河パーク駅まで運行される

同駅は日本で初めて鉄道が開通した際に横浜駅として開業。後にその名を現在の横浜駅に譲り、桜木町駅と改名した経緯がある。駅の周囲には、横浜ランドマークタワーをはじめ、帆船日本丸を展示する日本丸メモリアルパーク、大型商業施設のCIAL桜木町、ぴおシティなどがあり、観光・レジャー・ショッピングを楽しめる。

桜木町駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(30人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(25人)、「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(24人)、「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(24人)、「駅周辺に観光地があるから」(24人)となった。

ユーザーコメント

「夕方から夜にかけてのランドマークタワーや観覧車のライトアップが綺麗なところが気に入っており、いつも写真を撮って帰っています。仕事が終わり時間があれば赤レンガ倉庫に行ったり、ランドマークタワーの展望台から夜景を楽しんでいます」(男性・63歳)

「都心部へもアクセスしやすくて、駅周辺も飲食店や商業施設が充実していて便利だし、いつも人が多くて賑わっているから」(女性・71歳)

「桜木町駅からは、みなとみらい・伊勢佐木町・中華街・馬車道・野毛など徒歩圏内に行けるところが色々ある」(男性・46歳)

「駅が以前に比べるときれいになり、みなとみらいへも近いから」(男性・62歳)

「みなとみらい地区に近く、華やかで、素敵である」(男性・63歳)

1位 : 元町・中華街駅 (37.5%)

元町・中華街駅はみなとみらい線の駅で、「山下公園」の副駅名を持つ地下駅。その名の通り、元町商店街と横浜中華街に近いほか、山下公園、横浜マリンタワー、港の見える丘公園など、全国的にも有名な観光地や商店街への最寄り駅となっている。

外国人居留地時代の史跡も残る地域の駅であるため、開港当時の歴史博物に関わるガイドブックに見立てたデザインが施された。ホーム壁面や天井に当時の街並み、コンコースに等身大の人物や道具などがプリントされている。

元町・中華街駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺に観光地があるから」(82人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(64人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(50人)となった。

ユーザーコメント

「横浜での屈指の観光地であり、人気エリアの元町地区への玄関ともいえる駅だと思います。元町・中華街は自動車ではアクセスしにくい部分もあるので鉄道を利用するのが便利。駅の中も施設が整って便利がいいこと、個性的な作りであるという部分がある」(男性・37歳)

「元町はおしゃれなイメージで、中華街は面白くて楽しくて美味しそうなイメージなので、名前を聞くだけでワクワクさせられるし、駅前も賑やかでおしゃれで横浜らしいので」(女性・49歳)

「元町でのショッピングと中華街での食べ歩きが最高に好きだから」(女性・58歳)

「イメージが異国情緒あふれていてとても行きたくなる」(女性・41歳)

「埼玉の川越から一本で行けるようになったから」(男性・43歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、石川町駅(4.1%)、日ノ出町駅(3.6%)、日本大通り駅(3.6%)、伊勢佐木長者町駅(2.4%)、阪東橋駅(1.5%)と続いた。各駅に対して、石川町駅は「元町、中華街、港の見える丘…ハイソな横浜を堪能できる駅。大好きです」、日ノ出町駅は「大岡川の桜が綺麗だから」、日本大通り駅は「素敵な駅なのでこれからも利用していきたい」、伊勢佐木長者町駅は「都市と地方の雰囲気が入り混じる感じが好き」、阪東橋駅は「埼玉県から2時間半かけて通っていた思い出深い駅です。駅周りは集合住宅が多くて、有名な横浜橋商店街がある下町ぽい地域」といったコメントが寄せられた。

神奈川県横浜市中区「好きな駅」ランキング

1位 : 元町・中華街駅 ［みなとみらい線］(37.5%)

2位 : 桜木町駅 ［JR根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン］(20.7%)

3位 : 関内駅 ［JR根岸線、横浜市営地下鉄ブルーライン］(12.7%)

4位 : 馬車道駅 ［みなとみらい線］(7.8%)

5位 : 山手駅 ［JR根岸線］(6.1%)

6位 : 石川町駅 ［JR根岸線］(4.1%)

7位 : 日ノ出町駅 ［京急本線］(3.6%)

7位 : 日本大通り駅 ［みなとみらい線］(3.6%)

9位 : 伊勢佐木長者町駅 ［横浜市営地下鉄ブルーライン］(2.4%)

10位 : 阪東橋駅 ［横浜市営地下鉄ブルーライン］(1.5%)

JR線の駅である桜木町駅や関内駅が強いかと思われたが、両駅を上回る人気を集めたのが元町・中華街駅。駅周辺のにぎわいに加え、みなとみらい線と相互直通運転を行う東急東横線・東京メトロ副都心線などで元町・中華街行の列車が多数運行され、駅名を見かける機会が多いことも1位獲得の要因になったかもしれない。横浜市中区のアンケートでは、駅がある街の評価が順位にも反映される結果に。横浜中華街や山下公園など、アクセスできる駅が複数ある観光地が多く、票が分散していた点も特徴といえる。