俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。松岡昌宏と今後の人生について語り合った。

小沢仁志

「最後はホームに入るっていうのは決めてるんで」

小沢が「松岡は北海道と東京の2拠点で(今生活してるけど)、どう生きていく?」と尋ねると、松岡は「最後は絶対東京ですよね」と回答。小沢が「札幌じゃないの?」と目を丸くすると、「札幌じゃないし、函館でもなく。体力がなくなったら、東京が一番いいと思うんですよ」「病院が近いじゃないですか。函館にもあるんですけど」と説明した。

また、松岡は「もしくはもう本当に……これリアルな話ですよ(笑)」と前置きした上で、「本当に景色のいい、空気のいい(老人)ホームに入って。最後はホームに入るっていうのは決めてるんで」と打ち明ける。これに小沢が「みんなに迷惑かけないようにだろ?」と汲み取ると、松岡は「そうなんです!」とうなずきつつ、「長野あたりでのんびりっていうのもいいのかなという気もしますね」「ここのところ長野が好きなんですよ」とイメージを膨らませた。

この話を聞いた小沢は「俺が考えるなら分かるけど、お前はまだ50歳前で考えるの早くない?」と質問。松岡が「そうなんですけど。そうなんですけど、まあまあ皆さん長生きしないじゃないですか(笑)?」と、これまでのトークでも話題に上がっていた先輩たちのことを思わせる。

すると、小沢はジェスチャーを交えながら、「寿命がここ(少し先)だとする。ここ(それまでの期間)が苦労するから。こう(もっと先を)見ておいた途中は最高よ」「奥を見ておいて、手前が『俺は寿命がここまで。でもこんなもんじゃない?』くらいはいいけど、『よし、ここまで頑張った!』と思ってるのに、『まだあるの?』ってヤバくない?」と人生観を述べたのち、自身の今後のプランを明かしていた。