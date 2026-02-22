俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。小林幸子の神対応を明かした。

小林幸子の神対応に感動「すごい人」

小沢は「(YouTubeを)やるようになって良かったのは、普段の現場では会わない人間とYouTubeでコラボして出会えて、めっちゃ仲良くなるのがいい!」と切り出し、「YouTubeでこういう(コラボ)のをやってから仲良くなった小林幸子姉とか、古舘(伊知郎)さんとか、3人でプライベートで二丁目飲みとかやってるんだよ」と例示する。

そして、「それで幸子姉と3人で飲んでる時に、二丁目のママが『実は小林幸子さんのモノマネをやってる人がいるんですよ。呼んでもいいですか?』って聞いたら、本人が『あ! 会いたい!』って言うじゃん。で、電話をかけたら、(小林幸子モノマネ芸人のまりもちゃん)本人がめっちゃ乗り気で、紅白の時の幸子姉の衣装を自分で作ったやつを着て、歌いながら入ってきたんだよ」と回想。

さらに、「そしたら(幸子姉)本人がめっちゃ喜んでさ、(衣装を見ながら)『これ何?』『手作りです』って(やり取りがあって)。『あんた私のモノマネをやるなら、私の同じ衣装を倉庫から送ってあげるから住所教えて』と言って、次の日に紅白で着た衣装を送ってるんだよ」と明かした。

この神対応に今回のコラボゲストである松岡昌宏が「うわあ」と感嘆の声を上げると、小沢は「モノマネの奴は涙ながらに。それが『あの人すげえな』と思って」「すごい人」と絶賛。「(松岡は)松方(弘樹)さんとかも知ってるじゃん? 俺らの先輩たちの匂いがする人はみんな死んじゃったから。幸子姉は女性だけど、同じ空気が匂う。だから大好きなの」としみじみと語っていた。