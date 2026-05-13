おぎやはぎの小木博明と矢作兼が、7日深夜に放送されたTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00～27:00)で、沢尻エリカとの印象深い出来事を語った。

沢尻エリカ

「人前では努力の姿を見せない」「俺たちすげえミスってんのに…」

小木が観光で訪れた宮古島で小出恵介と遭遇した話から、過去に小出、沢尻と共演したCMの話題に。矢作は「沢尻エリカがまだ本当に若手のとき、1番尖ってるときよ」「みんなで踊るんだよな」と切り出し、「それでダンス振付師の先生が来て、みんなで練習するの」と説明した。

しかし当時の沢尻について「練習しないの。トイレ行っちゃった。10分かかっても、15分かかっても戻ってこない」と明かし、「『じゃあ、ちょっと見てきます』って言ったら、『もう楽屋にいます』って」と回顧。

結局、沢尻は練習に戻ることなく、ほかのメンバーだけでダンスを合わせることに。矢作によると、そのときは「なんで練習しねえんだ。ふざけんなよ」と思ったというが、本番では沢尻のダンスは完璧だったとのこと。小木が「完璧だった。カッコイイのよ。人前では努力の姿を見せないのよ」としみじみ話すと、矢作も「俺たち、すげえミスってんのに、何もミスらない。それを覚えている。20年前とかよ」と振り返っていた。