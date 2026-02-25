もち吉は、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を発売する。

さらに、今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」が加わり合計4缶と、デザインも味もパワーアップした。 もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店にて、3月1日より数量限定で販売する。

今年は2026年に30周年を迎えた「ポムポムプリン」、そして「ポチャッコ」「シナモロール」のサンリオ人気キャラクター3種類のデザインで発売。このデザイン缶は、もち吉コラボ缶だけのオリジナル限定デザインだ。

缶に入っている「餅のおまつりこまち」は、もち吉代表作のおせんべい「餅のおまつり」のミニサイズ版で、サラダ味、しょうゆ味、コーンポタージュ味の中から、各缶2種類の味が入っている。上質な国内産コシヒカリを使用し、お米の美味しさを最大限に活かした、ふんわりサクサクとした軽やかな食感のおせんべいだ。

個包装のデザインも「餅のおまつりこまち」パッケージの餅花を、サンリオキャラクターズをイメージしてアレンジしたオリジナルデザイン。また、1缶につきオリジナルデザインのステッカーが1枚入っている。ステッカーは全6種類ランダムで封入。

おまつりこまち「ポムポムプリン 缶」「ポチャッコ 缶」「シナモロール 缶」商品は、各缶1,200円。3缶合わせたコンプリートセットの「おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶」は、3,600円。

また今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」も発売する。こちらのデザイン缶も、もち吉コラボ缶だけのオリジナル限定デザインとなっている。

中身のお菓子は春限定の人気商品「あられクランチチョコいちご味」。細かく砕いたおせんべいと香り豊かなチョコレートが混ざり合った、カリッとした軽い食感が特徴の和チョコレートだ。ハローキティ 缶にもオリジナルデザインステッカーが1缶に1枚ランダムに入っている。ステッカーの絵柄は全6種類。価格は2,000円。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670018