大人気で入手困難となっているボンボンドロップシール。とくに人気の高い「ちいかわ」の第2弾抽選販売の実施が発表されました。

ボンボンドロップシール公式Xによると、ちいかわ第2弾の抽選販売はすでに受け付けを開始しており、締め切りは2月22日23時59分。当選者数は約5,000名を予定しているとのことです。

種類はAセット(カニちゃん＆モモンガ)とBセット(ミックス)の2種類(各2枚セット)で、いずれかに応募可能。先着順ではないので、締め切りまでに専用フォームより応募すればOKです。

この発表に、Xでは「本当に欲しい人達に届きますように」「5000名って多そうだけど、倍率ヤバそう」「ここで運を使うときがきました」「モモンガちゃん大好きなので、どうかご縁ありますように…」と、チャンスが巡ってきたことへの喜びや高い倍率への緊張感などさまざまな声が寄せられていました。