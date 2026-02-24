大創産業は、「THREEPPY(スリーピー)」にて、「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種を全国のTHREEPPY店舗で3月2日から順次発売する。THREEPPYと「リカちゃん」のコラボは今回が初の取り組みだ。

タカラトミーが発売する「リカちゃん」は、1967年に誕生し、3世代にわたって愛される国民的キャラクター。近年では、大人が自分らしく「リカちゃん」を楽しむ「リカ活」がムーブメントとなっており、子どもの玩具の枠を超え、大人が自分のために選ぶライフスタイルキャラクターとしても広がりを見せている。

今回、フランスにルーツを持つ「リカちゃん」とTHREEPPYの初コラボとして、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに展開。「リカちゃん」ならではの、上品で華やかな世界観をデイリーユースな雑貨に落とし込み、日常にときめきを添えるコレクションを表現している。

「チャーム付エコバッグ」(全4種・550円)

「チャーム付エコバッグ」(全4種・550円)は、ボストンバッグ風アイボリー・ブルー2種、キャリーケース風アイボリー・ブルー2種を展開。

「ゴムバンド付リングノート」(全2種・330円)、「缶ケース入りフレークシール(リカちゃん)」(220円)

「ゴムバンド付リングノート」(全2種・330円)は、A5サイズ(80枚)、2種類を展開。「缶ケース入りフレークシール(リカちゃん)」(220円)はリングノートと同デザインの缶に入ったフレークシールのセット。

「横長ポーチ」(全2種・550円)、「シェルポーチ」(全2種・330円)

「横長ポーチ」(全2種・550円)、「シェルポーチ」(全2種・330円)は、それぞれピンクとブルーの2種類を展開。

SNSキャンペーン開催

本シリーズの発売を記念し、2月24日(火)から3月1日(日)まで、THREEPPY公式InstagramおよびXにてプレゼントキャンペーンを実施する。フォローとコメントいただいた方の中から抽選で10名に「リカちゃん」商品の詰め合わせをプレゼントするほか、公式Instagramでは参加特典として限定壁紙をプレゼントする。

(C)TOMY